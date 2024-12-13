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Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation

Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.

В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:

К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.

Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).

Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах. 

Флюорография и рентген легких: в чем разница? Если обследование делается на цифровом современном оборудовании, то разницы нет никакой, чем качественнее ридер тем более видны все патологические объекты.  Если речь идет о старом аналоговом оборудовании, то рентгенография легких более информативна, так как при флюорографии изображение фиксируется на фотопленке, оно небольшое и не столь информативное. При рентгене возможно получить изображение исследуемого органа практически в натуральную величину, оно более детализовано, что влияет на качество диагностики. Кроме того, при рентгене доза излучения немного ниже, чем при флюорографии.  Флюорография считается более дешевым видом обследования, поэтому она и применяется для массовых профилактических обследований.

Врачи-рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник 8 ноября. В этот день в 1895 году Вильгельм Конрад Рёнтген, проводя очередной эксперимент, открыл рентгеновские лучи. Это стало поводом к развитию рентгенологии – абсолютно нового направления в диагностике, медицине и науке. Открытие быстро получило широкое распространение и дало толчок к новым открытиям в физике, медицине, в археологии, в освоении космоса и других областях. Рентгенология – врачебная специальность, в которой высокие технологии тесно взаимосвязаны с квалификацией специалиста и его опытом. Ведь от достоверной постановки диагноза зависит эффективность лечения, а значит, здоровье и жизнь пациента.

 

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Apple macOS 2419 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 3
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 3
FreePik 1841 3
Google Android 15243 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Nvidia Fermi 30 2
ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 2
NASA NuSTAR - Nuclear Spectroscopic Telescope Array - космическая обсерватория НАСА в программе малых космических спутников 3 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Арлазаров Владимир 290 6
Путин Владимир 3454 4
Дегтев Геннадий 271 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Pfeiffer Franz - Пфайфер Франц 3 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Усачев Владимир 9 3
Жданов Сергей 50 3
Васильев Юрий 67 2
Гоголев Алексей 8 2
Uttley Phil - Аттли Фил 2 2
Зельдович Яков 8 2
Овчинский Владислав 230 2
Чукалина Марина 4 2
Kaiser Christian - Кейзер Кристин 2 2
Schirmer Mischa - Ширмер Миша 2 2
Farrah Duncan - Фаррах Дункан 4 2
Dennis Brian - Деннис Брайан 2 2
Berg Jeremy - Берг Джереми 2 2
Brandt Niel - Брандт Нил 3 2
Migliari Simone - Мильяри Симон 2 2
Osborne Julian - Осборн Джулиан 2 2
Шпирко Олег 2 2
Кох Владимир 5 2
Cerrina Franco - Керрина Франко 2 2
Wilson-Hodge Colleen - Вилсон-Ходж Колин 2 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Lin Robert - Лин Роберт 3 2
Sunyaev Rashid - Сюняев Рашид 9 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Березкин Алексей 2 2
Clarke John - Кларк Джон 7 2
Brahe Tycho - Браге Тихо 5 2
Lester Dan - Лестер Дэн 2 2
Russell Christopher - Рассел Кристофер 3 2
Bruggen Marcus - Брюгген Маркус 4 2
Martini Paul - Мартини Пол 2 2
Chapman Henry - Чепмен Генри 2 2
Bode Michael - Боуд Майкл 2 2
Drescher Markus - Дрешер Маркус 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 124
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 80
Земля - планета Солнечной системы 10865 60
Европа 24962 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 42
Солнечная система - Solar system 2569 40
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 37
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 35
Япония 13807 33
Германия - Федеративная Республика 13220 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 24
Франция - Французская Республика 8176 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 19
США - Калифорния 4828 14
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 13
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 11
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Юпитер - планета Солнечной системы 557 10
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Швеция - Королевство 3781 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Канада 5081 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Нидерланды 3745 7
Чили - Республика 494 7
Германия - Гамбург 185 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 7
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
США - Северная Каролина 328 6
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 6
Уран - планета Солнечной системы 550 6
Южная Корея - Республика 7051 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 92
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 85
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 84
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 65
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 64
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 43
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Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 42
Физика - Physics - область естествознания 2940 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 34
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 22
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 18
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 17
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 14
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 13
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 12
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 12
Астрономия - Квазар - Quasar 85 12
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Молекула - Molecula 1102 11
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Future - Space.com 200 16
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
Phys.org 972 15
Nature 832 14
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
SpaceDaily - Space Daily 187 12
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 10
New Scientist 1448 10
ScienceDaily 399 6
PhysicsWorld 90 6
AP - Associated Press 2007 5
EE Times 160 4
EurekAlert 291 4
Optics 143 4
CERN Courier 28 4
PhysicsWeb 184 3
Universe Today 34 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Ведомости 1466 2
Известия ИД 770 2
NEWSru.com 229 2
The Engineer 79 2
Independent 111 2
SpaceWeather 56 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
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Geophysical Research Letters 31 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
РИА Новости 1033 1
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