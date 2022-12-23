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Здравоохранение Рентгенология Radiology Рентгенологическое исследование Рентгенография X-ray examination Рентгеновское излучение X-ray radiation

Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation

Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.

В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:

К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.

Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).

Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах. 

Флюорография и рентген легких: в чем разница? Если обследование делается на цифровом современном оборудовании, то разницы нет никакой, чем качественнее ридер тем более видны все патологические объекты.  Если речь идет о старом аналоговом оборудовании, то рентгенография легких более информативна, так как при флюорографии изображение фиксируется на фотопленке, оно небольшое и не столь информативное. При рентгене возможно получить изображение исследуемого органа практически в натуральную величину, оно более детализовано, что влияет на качество диагностики. Кроме того, при рентгене доза излучения немного ниже, чем при флюорографии.  Флюорография считается более дешевым видом обследования, поэтому она и применяется для массовых профилактических обследований.

Врачи-рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник 8 ноября. В этот день в 1895 году Вильгельм Конрад Рёнтген, проводя очередной эксперимент, открыл рентгеновские лучи. Это стало поводом к развитию рентгенологии – абсолютно нового направления в диагностике, медицине и науке. Открытие быстро получило широкое распространение и дало толчок к новым открытиям в физике, медицине, в археологии, в освоении космоса и других областях. Рентгенология – врачебная специальность, в которой высокие технологии тесно взаимосвязаны с квалификацией специалиста и его опытом. Ведь от достоверной постановки диагноза зависит эффективность лечения, а значит, здоровье и жизнь пациента.

 


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Публикаций - 251, упоминаний - 263

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1415 36
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 341 8
РТИ Микрон - Micron 1238 8
Philips 2053 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2800 7
IBM - International Business Machines Corp 9201 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6276 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10108 5
Microsoft Corporation 23535 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 262 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1030 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 3
Hitachi - Хитачи 1455 3
1С-ИжТиСи 6347 3
7031 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 942 3
Корус Консалтинг ГК 1072 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 2
Dell EMC 4921 2
Canon 1378 2
IBS Platformix - СИЛА 836 2
Fujitsu 2042 2
HP Compaq Computer Corp 1918 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 409 2
Adobe Systems 1507 2
Oracle Corporation 6319 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1806 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 194 2
Intel Corporation 11681 2
HP Inc. 5526 2
Agfa Gevaert 65 2
ГКС - Группа компаний Систематика 342 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 330 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 241 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
SAP SE 4887 1
AMD - Advanced Micro Devices 3870 1
Siemens AG - Сименс Россия 419 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6648 37
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 34
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 8
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 12 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 4
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 2
ЕКА Топливная компания 139 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 47 1
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Германский аэрокосмическим центр 9 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 166 1
DST Global - Digital Sky Technologies 211 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
Водный стадион Технопарк 11 1
Россети Ленэнерго 2352 1
Почта России ПАО 1997 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 20 1
Ростелеком - РТК Радиология 5 1
General Catalyst 22 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Meta Group 55 1
Мосгормаш ДТ - Детский технопарк 14 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 4 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 24 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 183 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 125 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
Boeing 988 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 1
EPIC Telecom Invest 200 1
Jaguar Cars 123 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 42 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18013 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1756 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1203 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10405 6
Президент Российской Федерации 3727 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4392 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 146 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 293 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1852 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 63 2
Правительство Москвы 1997 2
Судебная власть - Judicial power 2102 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 115 2
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 68 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2517 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2412 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 258 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
ТПП РФ РСДС - Российско-Сингапурский Деловой Совет 2 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 1
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Nvidia Fermi 27 2
Philips Azurion 4 2
Philips DigitalDiagnost - цифровая рентгенографическая система 2 2
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 763 2
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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 2
Age of Kings 3448 2
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ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 2
Microsoft Office 3450 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 183 2
ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 2
Google Android 12596 2
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 4 2
ViewSonic Advanced Connect 1 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 164 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 54 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Дегтев Геннадий 167 4
Арлазаров Владимир 162 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 3
Усачев Владимир 6 3
Карпинский Алексей 37 2
Овчинский Владислав 70 2
Фурсенко Андрей 128 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 2
Зверев Андрей 57 2
Spears Britney - Спирс Бритни 64 2
Uttley Phil - Аттли Фил 2 2
Медведев Дмитрий 1631 2
Federici John - Фредерики Джон 2 2
Kaiser Christian - Кейзер Кристин 2 2
Прохоров Александр 102 2
Путин Владимир 2740 2
Schirmer Mischa - Ширмер Миша 2 2
Осеевский Михаил 274 1
Брусилова Елена 7 1
Галкин Андрей 19 1
Сизоненко Григорий 30 1
Скатин Алексей 33 1
Мишустин Михаил 482 1
Скворцова Вероника 67 1
Силуанов Антон 57 1
Бойко Елена 152 1
Собянин Сергей 240 1
Сергунина Наталья 297 1
Комлев Владимир 32 1
Белоусов Сергей 234 1
Манин Юрий 2 1
Харин Василий 1 1
Валяльщиков Максим 1 1
Рыкованов Сергей 1 1
Кулипанов Геннадий 2 1
Трушкин Константин 54 1
Степанов Владимир 36 1
Иванов Борис 57 1
Гончаров Михаил 9 1
Захаров Павел 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 123380 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50247 62
Земля - планета Солнечной системы 9716 42
Европа 21331 38
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 29
Германия - Федеративная Республика 12022 27
Япония 12938 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39474 26
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 26
Солнечная система - Solar system 2455 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17162 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12827 16
США - Калифорния 4670 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15132 14
Франция - Французская Республика 7089 14
Луна - спутник Земли 1399 11
Италия - Итальянская Республика 4230 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3431 8
Юпитер - планета Солнечной системы 534 8
Швеция - Королевство 3461 7
Чили - Республика 451 7
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 43 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 5
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 5
Канада 4713 5
Россия - СФО - Новосибирск 3730 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13194 4
Нидерланды 3312 4
США - Северная Каролина 310 4
США - Аризона 485 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6326 4
Греция - Греческая Республика 957 4
Германия - Гамбург 170 4
США - Нью-Мексико 242 4
Сатурн - Титан (спутник) 427 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 3
Америка 2155 3
Польша - Республика 1853 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3140 61
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9434 59
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8316 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24076 48
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1527 48
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 381 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5143 30
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3718 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41855 25
Физика - Physics - область естествознания 2439 21
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 343 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4061 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4426 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4058 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42162 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 830 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15120 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1757 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8894 11
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2818 11
Энергетика - Energy - Energetically 4223 11
Астрономия - Квазар - Quasar 78 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 538 10
Молекула - Molecula 1039 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10744 9
Тёмная материя - Dark Matter 200 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3424 8
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 720 8
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 464 8
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1213 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1126 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10391 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14116 7
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 87 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7555 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 950 7
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 44 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9209 6
Future - Space.com 195 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
SpaceDaily - Space Daily 187 10
Phys.org 973 9
Nature 795 8
New Scientist 1447 8
ScienceDaily 400 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
CERN Courier 28 4
EE Times 158 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 3
Optics 141 3
CNews Инноваторы 39 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
The Engineer 79 2
91Mobiles 1701 2
EurekAlert 270 2
AP - Associated Press 1994 2
PhysicsWorld 90 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Physical Review Letters 112 1
PC Magazine - PCMag 79 1
Scientific American 80 1
Nanotechweb 92 1
Российская газета 241 1
Госрасходы - портал 61 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
Ananova 250 1
Space Daily 528 1
500 Startups 14375 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7477 5
IDC - International Data Corporation 4852 2
Markets&Markets Research 105 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2147 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
РАН - Российская академия наук 1803 12
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 5
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 4
University of Oxford - Оксфордский университет 192 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 3
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 3
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 44 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 27 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 2
Bielefeld University - Билефельдский университет 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1291 2
NJIT - New Jersey Institute of Technology 4 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 136 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 5 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 12 1
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 18 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 14 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 25 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11658 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2081 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 8 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Высокие технологии XXI века 78 1
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