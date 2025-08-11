Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ФИАН RadioAstron Телескоп Спектр-РадиоАстрон Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория Спектр-М, Миллиметрон
- Спектр-РГ - Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория (проект Роскосмоса и DLR), предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2—30 килоэлектронвольт (кэВ). Спектр-РГ cодержит два рентгеновских телескопа: немецкий eROSITA, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC имени М. Н. Павлинского, работающего в жёстком рентгеновском диапазоне.
- Спектр-УФ космический телескоп - Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет, ВКО-УФ - World Space Observatory — Ultraviolet, WSO-UV
- Миллиметрон - Спектр-М - космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 82
РАН ФИАН RadioAstron и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|NEWSru.com 229 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Space Daily 528 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Казахстан Сегодня 310 1
|РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.