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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ФИАН RadioAstron Телескоп Спектр-РадиоАстрон Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория Спектр-М, Миллиметрон

РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон
  • Спектр-РГ - Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория (проект Роскосмоса и DLR), предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2—30 килоэлектронвольт (кэВ). Спектр-РГ cодержит два рентгеновских телескопа: немецкий eROSITA, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC имени М. Н. Павлинского, работающего в жёстком рентгеновском диапазоне. 
  • Спектр-УФ космический телескоп - Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет, ВКО-УФ - World Space Observatory — Ultraviolet, WSO-UV
  • Миллиметрон - Спектр-М - космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.08.2025 Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории 1
17.11.2021 Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе 6
17.09.2021 Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория 2
04.10.2019 Российский космический телескоп заглянул в центр галактики 4
21.11.2017 Российские исследователи проверяют принцип эквивалентности 4
01.11.2017 Российские ученые разработали броню для космической техники 4
12.10.2017 Смартфоны можно заряжать теплом тела 2
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии 1
27.12.2016 Росэлектроника разрабатывает сверхмощный усилитель для радиотелескопа РТ-70 2
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» 3
03.02.2015 Российский "Миллиметрон" заглянет в черные дыры 5
14.10.2014 "Радиоастрон" обнаружил пятна возле черной дыры 3
04.07.2012 Российский орбитальный радиотелескоп: тест пройден, к работе готов 5
18.07.2011 Российская космическая обсерватория успешно вышла на орбиту 6
29.09.2010 Гигантский телескоп IXO заглянет в темные углы Вселенной 1
21.08.2009 МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию 5
06.07.2009 Начинаются габаритные испытания макета космической лаборатории "Спектр-Р" 1
16.01.2009 На Байконур доставлена ракета "Зенит-3SLБ" для запуска спутника "Спектр-Р" 4
24.12.2008 В Москве сегодня открывается конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" 1
01.12.2008 В Москве пройдет конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" 1
23.10.2008 Состояние проекта "Спектр-Р" обсудили на конференции 2
13.11.2007 "Ось Зла": неожиданный поворот 1
29.10.2007 Российские студенты знакомятся с современной астрометрией 1
24.05.2007 Россия и Украина будут сотрудничать в использовании системы Глонасс 1
06.04.2007 Астрономы и медики обучают друг друга 1
23.11.2006 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 4
22.11.2006 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 4
22.11.2006 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 4
12.12.2005 Точность карт Галактики резко возросла 1
12.12.2005 Точность карт Галактики резко возросла 1

Публикаций - 31, упоминаний - 82

РАН ФИАН RadioAstron и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Parallax - Параллакс 21 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 8
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Boeing 1031 1
Торий НПП 47 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Держава АКБ 44 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 23
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 22
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 8
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 3
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 29 1
SAFT - Safe Agreement for Future Tokens - модель безопасного соглашения на будущие токены 9 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Космодром Байконур 1072 3
NASA Gravity Probe 10 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 1
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Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
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Шустов Борис 3 3
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Famaey Benoit - Фамей Бенуа 2 2
Reid Mark - Рейд Марк 5 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
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Тамбасов Игорь 1 1
Verschuur Gerrit - Вершур Геррит 2 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Иваненко Александр 2 1
Брыкин Арсений 57 1
Козлов Игорь 47 1
Алексеев Юрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
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Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Испания - Королевство 3840 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Украина 7928 3
Индия - Bharat 5870 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Нидерланды 3746 2
Бельгия - Брюссель 243 2
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 2
Созвездие Наугольник - Norma - Туманности Муравей 4 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 26 1
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 33 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 10
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 7
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
Физика - Теория струн - String theory 13 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 31 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 127 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 209 1
NEWSru.com 229 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Казахстан Сегодня 310 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 3
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 4
Vrije Universiteit Brussel - Брюссельский свободный университет 9 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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