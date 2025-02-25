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Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Звенигород

Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород

«Вид около Звенигорода» Левитан Исаак. Бумага на холсте, масло. «Вид около Звенигорода» Левитан Исаак. Бумага на холсте, масло.
"Звенигородский мотив", 1971 г. Щербаков Борис Валентинович Картон, масло "Звенигородский мотив", 1971 г. Щербаков Борис Валентинович Картон, масло
Левитан Исаак «Саввинская слобода под Звенигородом» (1884 г.) Весной 1884 года Левитан со своим другом, художником Василием Переплетчиковым отправился в Саввинскую слободу под Звенигород. Живописность природы подмосковного села, патриархальный уклад жизни, древний Саввино-Сторожевский монастырь создавали атмосферу исконной России, овеянной духом народной жизни и вековых традиций. Проведенные здесь на этюдах весенние и летние месяцы стали плодотворным периодом в творчестве Левитана. Он закрепил и развил навыки пленэрной живописи, усвоенные еще в годы обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и работы в Салтыковке, Сокольниках и Останкине. Длительное пребывание на природе, наблюдения за изменчивостью ее состояний – от таяния снега и разлива рек до цветения садов – обогатили молодого художника новыми знаниями и ощущениями. Левитан Исаак «Саввинская слобода под Звенигородом» (1884 г.) Весной 1884 года Левитан со своим другом, художником Василием Переплетчиковым отправился в Саввинскую слободу под Звенигород. Живописность природы подмосковного села, патриархальный уклад жизни, древний Саввино-Сторожевский монастырь создавали атмосферу исконной России, овеянной духом народной жизни и вековых традиций. Проведенные здесь на этюдах весенние и летние месяцы стали плодотворным периодом в творчестве Левитана. Он закрепил и развил навыки пленэрной живописи, усвоенные еще в годы обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и работы в Салтыковке, Сокольниках и Останкине. Длительное пребывание на природе, наблюдения за изменчивостью ее состояний – от таяния снега и разлива рек до цветения садов – обогатили молодого художника новыми знаниями и ощущениями.
«Вид около Звенигорода» Левитан Исаак. Бумага на холсте, масло.


25.02.2025 МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
02.04.2024 Россия и Китай создали защищенный спутниковый квантовый канал связи длиной 3800 км 1
01.12.2023 Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника 1
24.08.2023 «Мегафон» цифровизировал самый большой в России музей LEGO 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
26.04.2023 «Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
22.12.2021 ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК 1
18.03.2016 Беспилотник и мобильное приложение помогли утроить налоговые поступления в бюджет Звенигорода 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
23.03.2012 «МегаФон» с начала марта запустил более 120 базовых станций в Москве и области 1
16.07.2010 Питер: Как видеокамеры фиксируют нарушения правил на дорогах 1
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области 1
30.10.2009 Звонки в Подмосковье перестанут быть междугородними 1
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1
29.10.2007 Российские студенты знакомятся с современной астрометрией 1
20.02.2007 "Птичий грипп" проник в Подмосковье 1
30.10.2003 "МегаФон" улучшил покрытие в Москве 1
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире 1
08.02.2002 Avaya и Verysell Distribution запустили маркетинговую программу "Золотая рыбка Avaya" 1
13.02.2001 МСС установила новую базовую станцию в Московской области 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9750 3
МегаФон 8956 3
Cisco Systems 5125 2
Yandex - Яндекс 7431 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 2
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
LG Electronics 3620 1
Intel Corporation 12222 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
HP Inc. 5694 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Нанософт 98 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Xerox 1140 1
Canon 1400 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
ZyXEL Communications 297 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Lenovo Motorola 3502 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Цифра ГК 2439 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
ViewSonic 312 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 2
Почта России ПАО 2119 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 1
Евросеть 1405 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
LEGO 245 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 1
Верный - торговая сеть 291 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 60 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Метрополис ТРК 54 1
Строй Инвест Проект 7 1
АиФ АРИА 2 1
Солнечная поляна 5 1
Мобил Элемент ГК 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3467 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 5
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5000 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6430 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 246 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4687 1
Экономический эффект 1074 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1626 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3720 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 805 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
Optics Express 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
In-Stat/MDR 70 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 940 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 45 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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