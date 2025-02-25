Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород

Левитан Исаак «Саввинская слобода под Звенигородом» (1884 г.) Весной 1884 года Левитан со своим другом, художником Василием Переплетчиковым отправился в Саввинскую слободу под Звенигород. Живописность природы подмосковного села, патриархальный уклад жизни, древний Саввино-Сторожевский монастырь создавали атмосферу исконной России, овеянной духом народной жизни и вековых традиций. Проведенные здесь на этюдах весенние и летние месяцы стали плодотворным периодом в творчестве Левитана. Он закрепил и развил навыки пленэрной живописи, усвоенные еще в годы обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и работы в Салтыковке, Сокольниках и Останкине. Длительное пребывание на природе, наблюдения за изменчивостью ее состояний – от таяния снега и разлива рек до цветения садов – обогатили молодого художника новыми знаниями и ощущениями.