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QSpace Technologies КуСпэйс Технологии
ООО «КуСпэйс Технологии» — российская компания, разработчик спутниковых и атмосферных систем квантового распределения ключей, а также систем лазерной (оптической) связи. Компания сформировалась на базе научной группы по квантовым коммуникациям Российского Квантового Центра. Является резидентов Фонда «Сколково».
СОБЫТИЯ
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QSpace Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 2
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1879 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 521 1
|Хмелев Александр 4 1
|Димитриенко Алексей 1 1
|Бахшалиев Руслан 1 1
|Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 1
|Федоров Алексей 144 1
|Миронов Юрий 24 1
|Ландау Лев 4 1
|Optics Express 12 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1317 1
|РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
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