НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки

Российские ученые и инженеры провели первые сеансы связи с малым космическим аппаратом (МКА) «Импульс-1». Спутник, разработанный НИТУ МИСИС и компанией «Куспэйс технологии» должен продемонстрировать возможность использования малых космических аппаратов для наблюдения за Солнцем в мягком рентгеновском диапазоне. Также на нем находится оборудование, позволяющее протестировать передачу информации по лазерному каналу связи. МКА с таким функционалом запущен в России впервые.

Запуск МКА «Импульс-1» состоялся 27 июня с 2023 г. с космодрома «Восточный» в составе кластера из девяти космических аппаратов, разработанных российскими университетами по программе «Универсат» - кластер МКА «Универсат-2023». На днях исследователи получили подтверждение успешного выведения спутника на целевую орбиту и провели первые сеансы связи с аппаратом. Ожидается, что «Импульс-1» проведет на орбите не менее двух лет, и все это время разработчики будут проводить эксперименты и получать полезную информацию от размещенных на космическом аппарате приборов.

«Разработка собственных спутников – одна из важнейших задач для развития российской науки и освоения космоса, – отметил заместитель директора Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС Алексей Димитриенко. – Опыт наших специалистов в создании такого оборудования позволит университету активно участвовать в решении прикладных задач практического использования космического пространства».

Основной полезной нагрузкой МКА «Импульс-1» является прибор «РЕФОС», разработанный Институтом солнечно-земной физики РАН, в кооперации с компанией «Орбитальные системы».

Прибор «РЕФОС» представляет из себя рентгеновский спектрофотометр, предназначенный для получения спектрального и интегрального потока Солнца в рентгеновском диапазоне длин волн. С помощью прибора будет производиться регистрация электромагнитных вспышек в солнечной короне, определение их мощности и спектрального состава. Эти данные являются основой для выработки среднесрочного прогноза космической погоды, от нескольких часов до суток. Аналогичная аппаратура установлена на федеральных КА типа «Электро-М».

Второй полезной нагрузкой спутника является прибор «Вектор», разработанный учеными и инженерами объединенной команды НИТУ МИСИС и «Куспэйс технологии».

При помощи этого прибора исследователи собираются впервые в России провести тестирование лазерного канала связи между малым космическим аппаратом и наземной приемной станцией. На первом этапе будут проверены теоретические расчеты и получены для дальнейшего анализа ценные данные о функционировании оборудования. Полезная нагрузка оснащена специальным лазером-маяком, с помощью которого специалисты могут сопровождать МКА на низкой околоземной орбите при помощи наземной станции с необходимой точностью.

«Успешная миссия «Импульс-1» даст толчок к развитию лазерной спутниковой связи в России, – отметил технический руководитель работ от «Куспэйс технологии» Руслан Бахшалиев. – Это развитие необходимо, ведь лазерная связь перспективнее классической: с ней возможна более высокоскоростная передача данных, узкая направленность лазерного луча усложняет перехват данных, к тому же она более устойчива к помехам».

Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний Документооборот

Для прибора было разработано специальное программное обеспечение. В разработке одного из его модулей, обеспечивающего передачу и прием информационного сигнала в оптическом диапазоне, участвовали специалисты университета МТУСИ.

«Наш многолетний опыт в разработке различных систем связи оказался как никогда кстати для решения поставленных задач. Разработанное программное обеспечение поможет организовать обмен информационными сигналами по спутниковой оптической линии связи. Уже есть идеи как можно повысить качество приема и передачи информации», – сказал декан факультета «Сети и системы связи» МТУСИ Юрий Миронов.

От идеи до запуска спутника в космос прошло менее двух лет. МКА «Импульс-1» представляет собой аппарат формата 6U CubeSat, массой около 10 килограмм и размером 340х226х100 мм. Спутниковая платформа и служебные системы космического аппарата были разработаны российской компанией «Орбитальные системы» - индустриальным партнером Университета МИСИС и официальным интегратором кластера «Универсат-2023».

***

Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет Техника

Университет науки и технологий МИСИС – вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. В научно-исследовательской деятельности МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров, в которых работают российские и зарубежные ученые.

ООО «Куспэйс технологии» — российская компания, разработчик спутниковых и атмосферных систем квантового распределения ключей, а также систем лазерной (оптической) связи. Компания сформировалась на базе научной группы по квантовым коммуникациям Российского квантового центра. Является резидентом Фонда «Сколково».