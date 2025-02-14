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Индексная книга (каталог) CNews*
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МИСиС НИТУ Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации Институт физики и квантовой инженерии



14.02.2025 Нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 2
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
05.07.2024 Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 2
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 2
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
07.06.2024 В России появится практическая вузовская программа «Индустриальные квантовые технологии» 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 2
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 2
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 2
17.05.2024 Ученые НИТУ МИСИС разработали «цифровые двойники» для управления квантовыми системами 1
16.05.2024 В России разработали способ упростить разработку квантовых суперкомпьютеров 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 2
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 1
10.01.2024 Российские ученые поставили под сомнение вывод исследователей из Китая о возможности взлома квантовых алгоритмов 1
01.12.2023 Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника 1
27.09.2023 НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров 3
17.07.2023 НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере 3
12.07.2023 НИТУ МИСИС совместно с компанией «Куспэйс технологии» запустили первый спутник собственной разработки 1
10.10.2022 Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света 1

Публикаций - 46, упоминаний - 68

МИСиС НИТУ и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 36
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 28
8259 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 16
Ред Софт - Red Soft 718 15
Корус Консалтинг ГК 1223 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 81 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
Diasoft - Диасофт 882 13
Naumen - Наумен 627 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Газпром ЦПС 27 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 13
Примо РПА 12 10
IBM - International Business Machines Corp 9446 5
Ростелеком 9738 4
Microsoft Corporation 24661 4
QRate - КуРэйт 30 3
SAP SE 5280 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Telegram Group 2014 3
Код Безопасности 621 2
Google LLC 11818 2
Сенсорные Системы 65 2
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Cisco Systems 5120 2
Broadcom - VMware 2365 2
Oracle Corporation 6705 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
СМАРТС Кванттелеком 4 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 28
Лента - Сеть розничной торговли 2090 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 21
Почта России ПАО 2118 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 847 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2379 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 16
Восток-Сервис ГК 52 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 36 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 15
Силовые машины 111 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 14
ПСБ - Промсвязьбанк 854 13
Газпром нефть 622 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
Газпром ПАО 1345 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 9
РЖД - Российские железные дороги 1910 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 28
Федеральное казначейство России 1783 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 4
РНФ - Российский научный фонд 81 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 21 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
АФТ - Ассоциация Финтех 169 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1327 45
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Квантовый интернет - Quantum internet 25 7
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 17
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 15
БИС - ITQuick - Jumse 39 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 13
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 4
Linux OS 10005 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 3
Google Android 14047 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 75 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 2
Atlassian - Confluence 114 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 13 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 670 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 2
Docker - Платформа распределённых приложений 338 2
OpenAI ChatGPT 354 2
СалютДевайсы - GigaChat 196 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Apple iOS 7835 1
Apple macOS 2073 1
Microsoft Azure 1410 1
Oracle Java - язык программирования 3091 1
Microsoft Windows 15716 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 153 1
QuantumCTek - Xiaohong 4 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
Федеральное казначейство России - Единый контактный центр 3 1
FreePik 1018 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 7 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 39 1
Федоров Алексей 117 38
Сергеев Сергей 138 28
Мельникова Алиса 91 28
Албычев Александр 151 19
Чудинов Дмитрий 33 18
Шпак Василий 224 17
Легостаева Светлана 84 16
Шадаев Максут 1015 16
Леонов Алексей 79 16
Киселев Сергей 61 16
Лобанов Максим 45 16
Скоромыкин Кирилл 18 16
Будник Иван 19 16
Сухорукова Алена 16 16
Московкина Нина 16 16
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Кудашев Михаил 26 16
Колесов Александр 57 15
Рустамов Рустам 416 15
Евдокимов Игорь 50 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Семенов Александр 146 15
Спирин Антон 61 15
Демидов Сергей 127 15
Натрусов Артем 284 15
Сотин Денис 205 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Ульянов Николай 112 15
Меркулов Сергей 32 15
Сивцев Илья 140 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 104 15
Стоянов Алексей 41 15
Кусеров Олег 18 15
Россия - РФ - Российская федерация 145106 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 3
Европа 21799 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 2
Таиланд - Королевство 822 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Земля - планета Солнечной системы 10394 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Финляндия - Финляндская Республика 3609 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2953 1
Канада 4891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 23 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Индия - Bharat 5463 1
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Африка - Африканский регион 3485 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2753 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1579 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 1
Турция - Турецкая республика 2363 1
Россия - ПФО - Самарская область 1318 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1888 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 750 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29232 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 30
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14434 23
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4843 16
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