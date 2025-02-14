МИСиС НИТУ Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации Институт физики и квантовой инженерии
МИСиС НИТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Алексей 117 38
|Сергеев Сергей 138 28
|Мельникова Алиса 91 28
|Албычев Александр 151 19
|Чудинов Дмитрий 33 18
|Шпак Василий 224 17
|Легостаева Светлана 84 16
|Шадаев Максут 1015 16
|Леонов Алексей 79 16
|Киселев Сергей 61 16
|Лобанов Максим 45 16
|Скоромыкин Кирилл 18 16
|Будник Иван 19 16
|Сухорукова Алена 16 16
|Московкина Нина 16 16
|Челидзе Джимшер 30 16
|Кудашев Михаил 26 16
|Колесов Александр 57 15
|Рустамов Рустам 416 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 146 15
|Спирин Антон 61 15
|Демидов Сергей 127 15
|Натрусов Артем 284 15
|Сотин Денис 205 15
|Гузовский Денис 68 15
|Катамадзе Анна 101 15
|Чурсин Дмитрий 61 15
|Добровинский Александр 35 15
|Бурилов Андрей 105 15
|Климов Андрей 72 15
|Ульянов Николай 112 15
|Меркулов Сергей 32 15
|Сивцев Илья 140 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 104 15
|Стоянов Алексей 41 15
|Кусеров Олег 18 15
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