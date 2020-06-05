Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сенсорные Системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.06.2020
|
ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»
нанотехнологический центр (ЗНТЦ) из инвестиционной сети фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» примет участие в создании лидирующего исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде. Это стало известно по итогам проведенного Минкомсвяз
|11.09.2013
|
Leorsa Innovations проинвестирует стартап «Сенсорные системы»
стей об инвестициях первого раунда с основателями резидента бизнес-инкубатора «Ингрия» — компанией «Сенсорные системы» — и стала партнером проекта, разработанного учеными из Санкт-Петербургског
|19.07.2013
|
«1С:Первый БИТ» оптимизировал деятельность «Сенсорных Систем Украины»
Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект внедрения системы «1С:Управление торговлей 8 для Украины» в компании «Сенсорные Системы Украины». В результате проекта создано единое информационное пространство для ведения оперативного учета, управления продажами, хранения истории взаимоотношений с клиентами. К
|18.06.2013
|
Российский рынок смартфонов на 95% состоит из «сенсоров»
ийские компании-интеграторы, специализирующиеся в данной области (представителем является компания «Сенсорные системы»), так и представительства западных фирм, работающих в области цифровых сре
|07.03.2003
|
В Москве может появиться система столов заказов на основе сенсорных технологий
основной целью торговли, то освоение передовых технологий становится единственным решением. И здесь сенсорные системы вне конкуренции. Управляя программой путем прикосновений к монитору, покупа
|08.08.2001
|
"КВАРТА Сенсорные Системы" открыла офис на Украине
Компания "КВАРТА Сенсорные Системы" объявила об открытии в Киеве офиса официального партнера - компании "Сенсорные Системы, Украина".Компания "Сенсорные Системы" становится эксклюзивным представит
Сенсорные Системы и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422270, в очереди разбора - 726632.
Создано именных указателей - 191023.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.