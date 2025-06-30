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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузьма Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами 1
31.03.2014 Hotels.ru выпустила приложение по бронированию отелей для iPad 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кузьма Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4478 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 2 1
Google LLC 11993 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 797 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 152 1
Бронирование - Booking 706 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12448 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 1
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Apple - App Store 2946 1
Apple iPad 3888 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7189 1
Google Android 14345 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6631 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6898 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5985 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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