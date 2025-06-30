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Кузьма Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами 1
|31.03.2014
|Hotels.ru выпустила приложение по бронированию отелей для iPad 1
Кузьма Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4478 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 2 1
|Google LLC 11993 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 1
|Nvidia Jetson 17 1
|Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
|Apple - App Store 2946 1
|Apple iPad 3888 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7189 1
|Google Android 14345 1
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