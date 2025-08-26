Разделы

Техника
|

Wheelies модернизировал FPV-дрона для работы официантом

Российский разработчик ПО для автономного управления роботизированными системами Wheelies, входит в корпорацию ITG, представил дрон для доставки предметов как в помещениях, так и на открытом воздухе. Устройство предназначено для автоматизации взаимодействия с людьми в общественных пространствах, на мероприятиях и в сервисных зонах. Об этом CNews сообщили

Технология актуальна в индустрии HoReCa: дрон способен выполнять роль автономного официанта, доставляя напитки и другие предметы к гостям. Беспилотник самостоятельно прокладывает маршрут, обходя людей и препятствия, стабильно держит курс и сохраняет содержимое во время полета.

За основу устройства взят FPV-дрон Darwin с диаметром пропеллеров 3,5 дюйма. Инженеры Wheelies интегрировали в него бортовой компьютер и программное обеспечение. Это позволяет задавать беспилотнику точку доставки через интерфейс, где заранее размечены зоны доставки: столики, стойки или другие точки. Оператор выбирает нужную, дрон получает команду, прокладывает маршрут и отправляется в полет.

Во время движения беспилотник анализирует изображение с камеры, обнаруживает людей и препятствия, обходит их и при необходимости перестраивает маршрут на лету. Такая адаптивность достигается за счет использования нейросетевых алгоритмов и возможности дообучения под конкретные сценарии использования.

«Мы показываем, что дрон может быть не просто инструментом для съемки или доставки грузов, а полноценным участником сервисных процессов. Он способен не только автоматизировать рутинные задачи, но и стать частью яркого перформанса — привлекать внимание гостей и подчеркивать инновационный имидж компании. Такой формат демонстрирует, как технологии органично вписываются в повседневные сценарии и помогают бизнесу», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Беспилотник спроектирован для безопасной работы вблизи людей. Пропеллеры закрыты компактными защитными кожухами, исключающими прямой контакт с телом или одеждой. Доставка осуществляется без посадки — беспилотник остается в воздухе на высоте, достаточной для безопасной передачи груза.

Инженеры Wheelies уже испытали дрона-официанта на российской конференции, где он отработал без сбоев. Универсальная архитектура решения позволяет адаптировать его под разные задачи, включая внутреннюю логистику и автоматизированное обслуживание в корпоративных пространствах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: