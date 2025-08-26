Wheelies модернизировал FPV-дрона для работы официантом

Российский разработчик ПО для автономного управления роботизированными системами Wheelies, входит в корпорацию ITG, представил дрон для доставки предметов как в помещениях, так и на открытом воздухе. Устройство предназначено для автоматизации взаимодействия с людьми в общественных пространствах, на мероприятиях и в сервисных зонах. Об этом CNews сообщили

Технология актуальна в индустрии HoReCa: дрон способен выполнять роль автономного официанта, доставляя напитки и другие предметы к гостям. Беспилотник самостоятельно прокладывает маршрут, обходя людей и препятствия, стабильно держит курс и сохраняет содержимое во время полета.

За основу устройства взят FPV-дрон Darwin с диаметром пропеллеров 3,5 дюйма. Инженеры Wheelies интегрировали в него бортовой компьютер и программное обеспечение. Это позволяет задавать беспилотнику точку доставки через интерфейс, где заранее размечены зоны доставки: столики, стойки или другие точки. Оператор выбирает нужную, дрон получает команду, прокладывает маршрут и отправляется в полет.

Во время движения беспилотник анализирует изображение с камеры, обнаруживает людей и препятствия, обходит их и при необходимости перестраивает маршрут на лету. Такая адаптивность достигается за счет использования нейросетевых алгоритмов и возможности дообучения под конкретные сценарии использования.

«Мы показываем, что дрон может быть не просто инструментом для съемки или доставки грузов, а полноценным участником сервисных процессов. Он способен не только автоматизировать рутинные задачи, но и стать частью яркого перформанса — привлекать внимание гостей и подчеркивать инновационный имидж компании. Такой формат демонстрирует, как технологии органично вписываются в повседневные сценарии и помогают бизнесу», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

Беспилотник спроектирован для безопасной работы вблизи людей. Пропеллеры закрыты компактными защитными кожухами, исключающими прямой контакт с телом или одеждой. Доставка осуществляется без посадки — беспилотник остается в воздухе на высоте, достаточной для безопасной передачи груза.

Инженеры Wheelies уже испытали дрона-официанта на российской конференции, где он отработал без сбоев. Универсальная архитектура решения позволяет адаптировать его под разные задачи, включая внутреннюю логистику и автоматизированное обслуживание в корпоративных пространствах.