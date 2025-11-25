Microsoft облажалась. Пользователи массово переходят на Linux в отместку за прекращение поддержки Windows 10

Прекращение выпуска бесплатных апдейтов для Windows 10 спровоцировало массовый переход пользователей на Linux. Это лучше всего видно по статистике скачивания Zorin OS – дистрибутива Linux с интерфейсом в стиле современных Windows. Его скачали миллион раз всего за месяц – для него это рекорд.

Microsoft, пока!

Корпорация Microsoft спровоцировала волну массового перехода пользователей на Linux, лишив их бесплатной техподдержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. По данным разработчиков дистрибутива Zorin OS, всего за полтора месяца как минимум 780 тыс. человек отказались от перехода на Windows 11 и вместо нее выбрали Linux.

780 тыс. человек – это количество пользователей Windows, скачавших Zorin OS за последние пять недель. Это 78% от общего числа тех, кто нажал кнопку «Скачать» на официальном сайте проекта – таковых набралось около 1 млн. Это рекорд для дистрибутива.

Как сообщал CNews, техподдержка Windows 10 завершилась 14 октября 2025 г., теперь апдейты можно получить только за деньги. Единственная ее пользовательская альтернатива в ассортименте Microsoft – это Windows 11, известная своей нестабильностью из-за бесконечного потока кривых обновлений. Microsoft сама призналась в этом в конце ноября 2025 г., притом официально.

Почему именно Zorin OS

Большинство современных дистрибутивов Linux из числа популярных имеют интерфейс, сильно отличающийся от оболочки Windows. Есть несколько исключений, например, Cinnamon, которая доступна в составе Linux Mint, но они лишь подтверждают общую тенденцию.

zorin.com Отличия от Windows есть, но небольшие

В Zorin OS интерфейс очень сильно похож на дизайн Windows 11. Разработчики позиционируют это как одну из главных «фишек» своей ОС и подчеркивают, что благодаря схожей оболочке пользователям будет крайне просто перейти с Windows на Linux в лице Zorin OS.

Система разрабатывается с 2009 г. К моменту выхода материала для скачивания была доступна Zorin OS 18 – она вышла 14 октября 2025 г., в день прекращения поддержки Windows 10.

Сэкономить на MacBook

С релизом Zorin OS 18 разработчики пошли еще дальше в разработке интерфейса а-ля Windows. В систему добавлена оболочка, копирующая современные ревизии macOS – настольной ОС компании Apple. Вероятно, это сделано для безболезненного перехода с этой системы. Она доступна только в платной версии под названием Zorin OS Pro.

zorin.com Для ноутбуков система тоже подходит

Но дело не только в эстетике. Zorin OS 18 выходит за рамки обычного списка задач по миграции с Windows на Linux, уделяя особое внимание интеграции веб-приложений. Новый установщик Progressive Web App позволяет пользователям быстро установить фирменные сервисы Microsoft, которые часто используются на ПК под управлением Windows, особенно на офисных. Речь в первую очередь об офисном пакете Office 365, а также о корпоративном мессенджере Teams.

Наряду с ними также можно установить Google Docs – альтернативу Office 365. Также доступна установка веб-версии самого известно в мире фоторедактора – Photoshop.

Все установленные таким образом веб-утилиты будут выведены на рабочий стол в виде стандартной иконки, как будто это полноценная программа, а не интернет-сервис. В сочетании со встроенной интеграцией с файловой системой OneDrive этот дистрибутив обеспечивает более широкие возможности для пользователей Windows, чем большинство других, отмечает Tom’s Hardware.

Еще одно очевидное преимущество Zorin OS 18 перед Windows 10 – это полноценная поддержка со стороны разработчиков. Обновления для него будут выходить до 2029 г.

Есть, к чему стремиться

Несмотря на прекращение поддержки Windows 10 и очевидные проблемы с качеством Windows 11, операционка Microsoft по-прежнему является самой популярной в мире среди настольных ОС. Ее доля рынка – 66,14% по итогам октября 2025 г. (StatCounter).

zorin.com Разработчики уверяют, что Zorin OS способна работать на старых ПК 15-летней давности

А вот глобальная доля Linux, в 2024 г. впервые в истории перевалившая за 4%, к концу октября 2025 г. рухнула до 2,94%, в том числе на фоне роста популярности macOS. В России он немного более популярен – 3,3%, хотя и здесь Windows вне конкуренции с ее 75,75%. CNews писал также, что развивающиеся страны все активнее переходят на Linux, отказываясь от Windows.

Tom’s Hardware подтверждает, что Linux пока не готов обогнать Windows на настольных компьютерах, хотя и подчеркивает, что все может измениться. Linux очень быстро становится главной игровой платформой благодаря компании Valve, которая выпустила культовую игровую консоль Steam Deck на базе Linux-дистрибутива Steam OS. Также на подходе настольная приставка Steam Machine с этой же системой.

Steam OS умеет запускать написанные под Windows видеоигры.

Как пишет Tom’s Hardware, в условиях современной и очень активной игровой экосистемы Linux, роста числа устройств на базе Steam OS и дистрибутивов, таких как Zorin, нацеленных непосредственно на недовольных пользователей Windows, традиционные барьеры перед переходом на Linux выглядят слабее, чем когда-либо, начиная с Windows 95.