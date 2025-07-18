Linux бьет исторические рекорды популярности в развитых странах. Развивающиеся страны бегут от Linux как от огня. Опрос

Доля Linux впервые с 1991 г. перевалила за 5%. Это новое достижение, но пока не для всего мира – отличились лишь США и Германия. В глобальном плане доля Linux на уровне 4,1%, и это откат по сравнению с показателями годичной давности, и все благодаря Индии, в которой доля Linux рухнула почти вдвое всего за год.

Все на Linux

Жители США и Германии массово переходят на Linux. В июне 2025 г. доля Linux-дистрибутивов в общей массе ПК и ноутбуков перевалила за 5%, согласно статистике StatCounter.

В США новое значение составляет 5,03%, а в Германии оно еще выше – 5,47%. Для Linux это действительно достижение, потому что почти весь мир десятилетиями пользуется Windows и переходить на другие ОС не собирается. В мире доля ОС Microsoft превышает 70%, Linux – лишь около 4,1%, то есть находится примерно на уровне весны 2024 г.

Годом ранее, в августе 2024 г., Linux был установлен на 4,5% компьютеров в мире. Вероятнее всего, сокращение охвата связано с резким отказом от этой ОС в стране, которая относится к развивающимся, но при этом опережает даже Китай по численности населения.

Выбросить Linux в Ганг

Речь об Индии. Статистика StatCounter гласит, что еще в сентябре 2024 г. в этой стране на Linux работало 17,25% компьютеров, и это в государстве с численностью населения более 1,4 млрд человек. К концу июня 2025 г., то есть менее чем за год, доля Linux в Индии рухнула до 8,77%, то есть почти вдвое.

Grok AI За 34 года Linux так и не смог заручиться успехом у подавляющего большинства пользователей

Китай, вторая по численности населения страна в мире, на популярность Linux не оказывает никакого влияния, и это при том факте, что в КНР очень много национальных Linux-дистрибутивов – Kylin Linux, UOS, Deepin Linux и др. С сентября 2024 г. по июнь 2025 г. доля пользователей выросла с незначительных 1,23% до столь же незначительных 1,33%.

При этом у Windows в этой стране доля за тот же период рухнула с 84,17% до 79,37%.

Тем временем в России

Россия не оказывает сильного влияния на мировую статистику ввиду в 10 раз меньшего числа проживающих в ней людей, нежели в Индии или Китае. Да и в целом в стране наблюдается та самая стабильность, пусть и только в плане предпочтений местных жителей в плане операционных систем.

С сентября 2024 по июнь 2025 г. доля Linux в России выросла с 2,52% до 3,27%, а доля доминирующей Windows – с 86,62% до 86,63%.

Важно отметить, что на популярность Linux в России совершенно никак не влияет наличие в стране множества отечественных дистрибутивов – «Альт», «Ред ОС», РОСА, Astra Linux и многих других, равно как и политика импортозамещения в госсекторе. В этом плане Россия схожа с Китаем, где правительство и региональные власти тоже требуют от бюджетных организаций отказываться от Windows.

Даже геймеры не помогают

Предназначение большинства современных домашних ПК – это в первую очередь мимикрия под очень дорогие и зачастую громоздкие игровые приставки, так как подавляющее меньшинство граждан работают на них в тяжелых редакторах. Но даже набирающий популярность в России гейминг не способен вытянуть популярность Linux, который, строго говоря, никогда и не был игровой платформой, в отличие от Windows.

Существуют различные инструменты для запуска Windows-игр под Linux – американский Proton компании Valve или отечественный PortProton за авторством сотрудника компании «Базальт СПО» (разработчик Linux-дистрибутива «Альт»). Но положение дел это пока спасает.

Впрочем, нельзя не отметить, что положительная динамика здесь все же прослеживается, и даже есть почти двукратный рост за два года. Например, в созданном Valve магазине игр Steam, крупнейшем в мире, доля Linux-пользователей в 2023 г. составляла 1,44%, в 2024 г. – 2,08%, а в 2025 г. – 2,57%.



