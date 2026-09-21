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Kylin neoKylin Linux

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.09.2026 Китай смеется над санкциями США. Huawei отказался от Windows и Linux и выпустил первый ПК на фирменной ОС 1
18.07.2025 Linux бьет исторические рекорды популярности в развитых странах. Развивающиеся страны бегут от Linux как от огня. Опрос 1
04.04.2024 И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux 1
25.03.2024 Настоящее импортозамещение. В Китае введен жесткий запрет на процессоры Intel и AMD 1
01.11.2022 Создан идеальный Linux-клон Windows для очень древних ПК 1
06.05.2022 Китай в рамках импортозамещения выбросит на свалку десятки миллионов американских ПК 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 2
27.04.2020 Lenovo переведет три флагманских ноутбука на Linux 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 1
12.12.2019 В Китае срочно создают «национальную ОС». Какой она будет 2
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
28.03.2016 Microsoft для властей Китая выпустила особенную версию Windows 10 1
25.09.2015 Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP 2
28.05.2014 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Kylin neoKylin Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25851 11
Intel Corporation 12862 10
AMD - Advanced Micro Devices 4691 7
CS2C - China Standard Software 13 7
Huawei 4704 5
Canonical 223 5
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 40 5
Loongson Technology 82 4
Dell EMC 5204 4
HP Inc. 5907 4
Lenovo Group 2473 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
Google LLC 12771 2
Nvidia Corp 4071 2
Linuxfx Software 4 2
UnionTech 10 2
UnionTech - Deepin Technology 6 2
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 2
Sophgo 16 2
Red Flag Software 10 2
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 2
Red Hat 1380 2
Valve Software 255 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 2
Proton Technologies AG 57 1
AnyDesk Software GmbH 61 1
Kylin Software - Kylinsoft 2 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 947 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 1
CEC - China Electronics Corporation 10 1
ZWSoft 6 1
Oracle - Miracle Linux Corp 5 1
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
Kingsoft Office Software 12 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Qihoo 360 20 1
Oracle Corporation 7100 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3156 1
Этажи 0 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15528 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22755 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8872 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4782 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5529 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10459 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2252 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18471 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2835 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 498 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10130 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8579 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4716 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16582 2
Калькулятор - Calculator 403 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 646 2
Встраиваемые системы - Embedded system 107 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1851 2
DDR - Double data rate 3109 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3824 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 192 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3625 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 604 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2510 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 14 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 892 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3182 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 378 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1263 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 935 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10798 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1491 1
Linux OS 11627 14
Microsoft Windows 16980 14
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 7
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 42 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1026 7
Microsoft Windows XP 2433 7
UnionTech - UOS - Unity Operating System 40 6
Microsoft Windows 10 1953 6
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 6
Linux - Debian GNU 573 4
Microsoft Office 4211 4
Intel x86 - архитектура процессора 2183 4
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 65 3
Kingsoft Office Software - WPS Office 70 3
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 87 3
Google Chrome - браузер 1720 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 3
Mozilla Firefox - браузер 1959 3
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 317 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 475 2
GNU GNOME Cinnamon 19 2
Zhaoxin KaiSheng - Серия микропроцессоров 4 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 83 2
Red Flag Software - Red Flag Linux 24 2
Google Android 15330 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 207 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 2
Intel Core - Семейство процессоров 1255 2
Microsoft Teams - MS Teams 673 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
StatCounter 484 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 287 2
Intel Xeon E 197 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
Microsoft DirectX 726 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
Гребнев Егор 41 1
Haupter Ralf - Хауптер Ральф 3 1
Liping Ding - Липин Дин 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 10
Китай - Шанхай 837 6
Россия - РФ - Российская федерация 167809 5
Китай - Пекин - Beijing 1107 4
Бразилия - Федеративная Республика 2530 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 113 2
Япония 13845 2
Германия - Федеративная Республика 13286 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Азия Восточная 191 1
Китай - Цзянсу 71 1
Китай - Уси 15 1
Китай - Хунань 22 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 53 1
Европа 25017 1
Южная Корея - Республика 7092 1
Азия - Азиатский регион 5947 1
Индия - Bharat 5901 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Испания - Королевство 3846 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Перу - Республика 294 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 1
Liliputing 76 2
Tom’s Hardware 614 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
cnTechPost 7 1
Quartz 25 1
Times 668 1
Caixin 5 1
Washington Times 22 1
FT - Financial Times 1302 1
Bloomberg 1643 1
ZDnet 666 1
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 21 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
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