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Kylin neoKylin Linux
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 20
Kylin neoKylin Linux и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
|Гребнев Егор 41 1
|Haupter Ralf - Хауптер Ральф 3 1
|Liping Ding - Липин Дин 2 1
|Liliputing 76 2
|Tom’s Hardware 614 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|cnTechPost 7 1
|Quartz 25 1
|Times 668 1
|Caixin 5 1
|Washington Times 22 1
|FT - Financial Times 1302 1
|Bloomberg 1643 1
|ZDnet 666 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.