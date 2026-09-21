Индексная книга (каталог) CNews*
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Red Flag Software Red Flag Linux
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 25
Red Flag Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 1
|Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
|The Register - The Register Hardware 1795 1
|ZDnet 666 1
|New Scientist 1448 1
|Computer Weekly 376 1
|PCPro 53 1
|Times 668 1
|Washington Times 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 2
|IDC - International Data Corporation 4998 1
|Gartner - Гартнер 3669 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.