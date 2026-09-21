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Red Flag Software Red Flag Linux

Red Flag Software - Red Flag Linux

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.09.2026 Китай смеется над санкциями США. Huawei отказался от Windows и Linux и выпустил первый ПК на фирменной ОС 1
04.07.2022 Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС 1
01.07.2016 Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 1
28.05.2014 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае 1
19.02.2014 Разработчик китайской национальной ОС закрылся 1
27.09.2011 Пентагон выпустил национальный Linux 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 1
02.08.2010 Dell и HP будут предустанавливать три операционных системы от Oracle 1
18.12.2009 СПО на службе государства: разбираем примеры 1
15.01.2009 Медведеву предлагают создать русскую замену Windows 1
27.11.2008 «Эльдорадо» запускает антикризисный Linux 1
09.10.2008 BenQ создал интернет-планшет с ОС Red Flag Linux 1
05.09.2008 Microsoft – школам России: Windows и Office за 5% цены навсегда? 1
08.11.2007 Microsoft давит свободное ПО в школах России по-китайски 1
30.11.2004 Контракт Microsoft с Пекином сорвался на последней минуте 1
08.09.2003 Скоро увидит свет китайский Linux 1
12.05.2003 Oracle будет сотрудничать с разработчиком китайского Linux 2
22.07.2002 Китай создаст свой аналог Windows 1
23.01.2002 Linux завоевывает Азию 1
17.10.2001 Разработан первый китайский процессор 1
17.10.2001 Разработан первый китайский процессор 1
11.08.2000 Операционные системы Red Flag Linux Desktop 2.0. будут предустанавливаться на компьютеры китайского производителя TCL 1
10.01.2000 Китай не собирается отказываться от Windows 2000, как сообщалось ранее 1
06.01.2000 Вместо Windows 2000 правительственные чиновники Китая будут работать на ОС "Linux Красный Флаг" 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Red Flag Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25851 10
Red Flag Software 10 7
Intel Corporation 12862 5
Oracle Corporation 7100 5
HP Inc. 5907 4
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5707 2
Red Hat 1380 2
Canonical 223 2
CS2C - China Standard Software 13 2
Google LLC 12771 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 2
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
Kingsoft Office Software 12 1
Dell EMC 5204 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Huawei 4704 1
Lenovo Group 2473 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 1
Qihoo 360 20 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
AMD - Advanced Micro Devices 4691 1
Acer Group - Acer Inc 2814 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 316 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
AT&T Inc 1726 1
Adobe Systems 1604 1
Corel Corporation 341 1
Tencent 192 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
Loongson Technology 82 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
TKC - Tianjin Kylin Information 7 1
UnionTech 10 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3717 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 18
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 1
Дания - Королевство 1339 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 1
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CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День молодёжи - 27 июня 1107 1
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