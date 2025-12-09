Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

CETC China Electronics Technology Corporation China Electronics Technology Group

CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.12.2025 Самую важную в мире компанию для производства чипов поймали на помощи ВПК Китая 2
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний 1
04.07.2022 Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
23.08.2017 «Росэлектроника» и китайская CETC согласовали взаимодействие при контрактном производстве 2
22.03.2017 Microsoft возвращается в госсектор Китая с подконтрольной властям Windows 10 2
07.11.2016 «Росэлектроника» и китайская CETC обсуждают совместное производство компонентов 3
28.03.2016 Microsoft для властей Китая выпустила особенную версию Windows 10 2
14.11.2014 «Росэлектроника» развивает стратегические отношения с китайскими партнерами 3
28.05.2014 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае 1
21.06.2013 Каким будет ЦОД будущего? 1
12.12.2012 Intel выпустила первые в мире серверные процессоры мощностью 6 Вт 1
15.02.2010 EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу 2

Публикаций - 14, упоминаний - 23

CETC и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4221 6
Intel Corporation 12541 5
Microsoft Corporation 25236 5
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 2
China Mobile 420 2
Hikvision - Хиквижн 61 2
Cisco Systems 5222 2
Tencent 171 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 2
Dell EMC 5092 2
HP Inc. 5761 2
Supermicro 126 2
Qsan Technology 21 2
Quanta Computer 211 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 2
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
Crosswave Communications - Crosswave Services - Internet Initiative Japan - IIJ Technology 9 1
VNET Group - 21Vianet 6 1
Red Flag Software 10 1
ODM Direct 2 1
Broadcom - VMware 2490 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Крок - Croc 1814 1
Red Hat 1344 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Apple Inc 12628 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Hytera 14 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
SAP SE 5426 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Alibaba Group 450 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Huawei Technologies 404 1
Связной ГК 1384 1
Boeing 1017 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 298 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 2
Управляемость - Manageability 1953 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
Геркон - Герметизированный контакт - электромеханическое коммутационное устройство 12 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 1
DDR - Double data rate 2915 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 4
Microsoft Windows 16327 4
Microsoft Windows 10 1874 3
Baidu 290 3
Microsoft Windows XP 2419 3
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 2
Linux OS 10896 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 2
Kylin neoKylin Linux 16 2
Tencent QQ Messenger - мессенджер 43 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Microsoft Azure 1460 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 1
UnionTech - UOS - Unity Operating System 38 1
Kylin openKylin 8 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 1
Microsoft Office 365 981 1
Microsoft Office 3952 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
Intel Turbo Boost Technology 215 1
HPE ProLiant 399 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel Xeon E 196 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel Xeon Phi 38 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 2
Буробин Валерий 1 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Crozier Alain - Крозье Ален 2 1
Haupter Ralf - Хауптер Ральф 3 1
Liping Ding - Липин Дин 2 1
Борисов Юрий 121 1
Козлов Игорь 47 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Брыкин Арсений 57 1
Зверев Андрей 59 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
Япония 13547 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Китай - Тайвань 4136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Сингапур - Республика 1906 1
Нидерланды 3631 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
США - Орегон 253 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 52 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Caixin 5 2
Global Times 16 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Tom’s Hardware 516 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
China Daily 69 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Fortune Global 500 287 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще