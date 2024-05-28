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Технологии Будущего NeuroniQ Система управления очередью

Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний 1
13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq 1
17.08.2018 Москвичи поделились идеями об умном городе будущего 1
26.04.2018 СДЭК внедрила решение Neuroniq для управления транспортными потоками на складе 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
11.01.2017 «Пулково Карго» внедрил внедрил систему управления очередью 1
21.12.2016 На флагманском складе «Перекрестка» внедрена система электронной очереди Neuroniq 2
27.10.2016 Единая система электронных очередей на базе Neuroniq охватила более 150 лечебно-профилактических учреждений Татарстана 2
30.08.2016 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» выбрало электронную очередь Neuroniq 1
20.06.2016 Торговый дом «Перекресток» установил электронную очередь Neuroniq 2
08.06.2016 Центр господдержки предпринимателей Татарстана использует электронную очередь Neuroniq 1
02.06.2016 Главное Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана обновило систему управления обслуживанием 2
02.06.2016 Главное Бюро медико-социальной экспертизы республики Татарстан обновило систему управления обслуживанием 1
01.06.2016 Беларусбанк с помощью «Технологий Будущего» развивает сеть отделений с системой управления очередью 2
07.04.2016 В «Стройдепо» внедрена система управления очередью Neuroniq 2
29.02.2016 Электронная очередь Neuroniq внедрена в поликлиниках Хабаровска 1
18.11.2015 «Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы 1
28.08.2015 Региональное отделение ФСС РФ по республике Татарстан оснащено электронной очередью Neuroniq 2
26.08.2015 «Технологии Будущего» установили систему электронной очереди в налоговых инспекциях Москвы 1
05.08.2015 «Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро» 2
16.10.2013 SimCity Города будущего. Видео 1
16.10.2013 30 октября в Москве состоится VMware Tour Russia 2013 1
10.10.2013 30 октября в Москве состоится VMware Tour Russia 2013 1
03.10.2013 30 октября в Москве состоится VMware Tour Russia 2013 1
19.04.2010 Русские блоги победили в трех номинациях конкурса The BOBs 1
19.10.2007 Первый магазин «Мозель-Хабаровск» заработал на «СуперМаге» 1
28.03.2007 Экс-президент Columbus IT стал совладельцем ITV 1
17.01.2005 ФБР ответит за Microsoft 1
04.08.2004 Юрий Данилюк: Розничные сети озабочены снижением затрат 1

Публикаций - 30, упоминаний - 38

Технологии Будущего и организации, системы, технологии, персоны:

Технологии Будущего 169 16
Broadcom - VMware 2610 3
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Крок - Croc 1964 1
БАРС Груп 579 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
EA - Electronic Arts 1317 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
АйТи 1519 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Бакка Софт - Bacca 15 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Agima.Mobile 8 1
Омега 89 1
Touch Instinct - Тачин 17 1
Сервис Плюс 187 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Softline - Софтлайн 3743 1
X5 Group - Перекрёсток 640 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Беларусбанк АСБ 19 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Инвитро - Invitro 84 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Седьмой Континент 65 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Логопарк менеджмент 4 1
Мозель-Хабаровск 1 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 171 1
Broadcom - VMware PSO - VMware Professional Services Credits 4 3
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Google Lens - Google Объектив 67 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 1
Nvidia Jetson 47 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Технологии Будущего - NeuroniQ Склад 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 1
Ланит АИС МФЦ СПО 1 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
Microsoft Windows Media Digital Rights Management - Microsoft Windows Media DRM - Microsoft WMDRM 25 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Собянин Сергей 538 1
Никифоров Николай 1138 1
Чукарин Алексей 59 1
Болышев Максим 16 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Минниханов Рустам 122 1
Макин Алексей 15 1
Яппаров Тагир 110 1
Семчук Иван 12 1
Ермолаев Артем 379 1
Аз-Зари Хусейн 25 1
Крайнов Владислав 5 1
Костин Дмитрий 9 1
Данилюк Юрий 10 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Ильницкий Иван 2 1
Зотов Андрей 37 1
Астахов Константин 23 1
Кабанов Илья 8 1
Librande Stone - Либранд Стоун 2 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Нидерланды 3746 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Германия - Берлин 732 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 88 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Бутырка-блог 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 1
Broadcom - VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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