«ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq

«ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью внедрения электронной очереди системы Neuroniq.



«ОДК – Сатурн» – российское авиастроительное предприятие, занимающееся разработкой, производством и обслуживанием газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. Численность сотрудников предприятия составляет 15,5 тыс. человек.

Установленная интеллектуальная система Neuroniq автоматически распределяет поток посетителей отдела кадров, сокращая время обслуживания и повышая эффективность работы сотрудников подразделения. Внедрение программно-аппаратного комплекса создает комфортные условия ожидания для персонала, снижая психологическую напряженность и уровень конфликтности. Помимо этого, система информирует о кабинете предоставления услуги и размере очереди, исключая необходимость поиска нужного специалиста и крайнего в очереди.

Для руководства предприятия система Neuroniq предоставляет возможность составлять отчеты по работе отдела кадров, которые могут использоваться для дальнейшей оптимизации деятельности.

Аналогичное решение подойдет для совершенствования работы отдела кадров и улучшения условий труда крупных компаний, заводов и других производственных организаций, где существует проблема живых очередей, отмечают в Neuroniq.