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Минтруд РФ ФГБУ ФБ МСЭ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
СОБЫТИЯ
|26.04.2024
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«Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу системы по проведению медико-социальной экспертизы
ГК Программный Продукт выполнит работы по обеспечению функционирования ФГИС «Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы» (ЕАВИИАС МСЭ). ФГИС ЕАВИИАС МСЭ более 10 лет эксплуатируется во всех федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы (учреждения МСЭ) на территории Рос
|21.02.2019
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ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р»
качестве инфраструктурной основы для информационных систем. Олег Симаков, заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по ИТ, отметил: «Федеральные учреждения МСЭ выполняют важную соци
|02.06.2016
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Главное Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана обновило систему управления обслуживанием
В Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана прошло обновление программного обеспечения системы управления очередью Neuroniq, разработанного компанией «Технологии Будущего». Об этом CNews сообщ
|02.06.2016
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Главное Бюро медико-социальной экспертизы республики Татарстан обновило систему управления обслуживанием
В Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана успешно прошло обновление программного обеспечения системы управления очередью Neuroniq, разработанного компанией «Технологии Будущего». В состав Бю
|27.05.2015
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ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае
лам Бюро в Красноярске, Ачинске, Назарове, Лесосибирске и Заозерном. «Сотрудничество «ТТК-Сибирь» с Главным бюро медико-социальной экспертизы продолжается с 2012 г. Ранее мы обеспечили высокоск
|24.02.2015
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ТТК предоставил услуги связи Главному бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области
циальной экспертизе. Возможность получить информацию дистанционно избавляет инвалидов от лишнего хождения по инстанциям, а также привносит в работу четкость и упорядоченность, - отметила руководитель Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» Ольга Сергеева. – Мы надеемся, что сотрудничество с ТТК позволит решить поставленные перед н
|22.12.2014
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ТТК предоставил услуги связи Главному бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области
оптимальной цене и круглосуточную техническую поддержку», — отметил заместитель директора — руководитель блока «Доступ» макрорегионального филиала «Верхневолжский» компании ТТК Станислав Аскинадзе. «Бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ проводит освидетельствование граждан с целью установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданин
Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаков Олег 113 30
|Гоцуцов Сергей 17 13
|Малахов Александр 20 11
|Егоров Максим 36 11
|Осипов Владимир 21 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Казарин Станислав 175 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Копырин Федор 11 11
|Кулешов Василий 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Панов Евгений 16 11
|Лысенко Эдуард 317 11
|Кирюшин Сергей 91 11
|Терещенко Денис 95 11
|Паршин Максим 323 11
|Хайруллин Айрат 108 11
|Ципорин Павел 103 11
|Кудрин Алексей 125 11
|Албычев Александр 168 11
|Малков Павел 51 11
|Песчанских Георгий 39 11
|Катамадзе Анна 133 11
|Власов Сергей 101 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Рудзевич Мария 36 11
|Меджитов Тимур 85 11
|Карапузов Алексей 21 10
|Скрыпник Назарий 15 10
|Дюбанов Анатолий 95 10
|Фишер Андрей 75 9
|Кузнецов Дмитрий 75 9
|Разумовский Дмитрий 125 8
|Христенко Павел 15 8
|Соломин Никита 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Рымар Максим 50 8
|Селиванов Дмитрий 52 7
|Мартынова Елена 90 6
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