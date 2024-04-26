Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы

«Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу системы по проведению медико-социальной экспертизы ГК Программный Продукт выполнит работы по обеспечению функционирования ФГИС «Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы» (ЕАВИИАС МСЭ). ФГИС ЕАВИИАС МСЭ более 10 лет эксплуатируется во всех федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы (учреждения МСЭ) на территории Рос

ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р» качестве инфраструктурной основы для информационных систем. Олег Симаков, заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по ИТ, отметил: «Федеральные учреждения МСЭ выполняют важную соци

Главное Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана обновило систему управления обслуживанием В Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана прошло обновление программного обеспечения системы управления очередью Neuroniq, разработанного компанией «Технологии Будущего». Об этом CNews сообщ

Главное Бюро медико-социальной экспертизы республики Татарстан обновило систему управления обслуживанием В Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана успешно прошло обновление программного обеспечения системы управления очередью Neuroniq, разработанного компанией «Технологии Будущего». В состав Бю

ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае лам Бюро в Красноярске, Ачинске, Назарове, Лесосибирске и Заозерном. «Сотрудничество «ТТК-Сибирь» с Главным бюро медико-социальной экспертизы продолжается с 2012 г. Ранее мы обеспечили высокоск

ТТК предоставил услуги связи Главному бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области циальной экспертизе. Возможность получить информацию дистанционно избавляет инвалидов от лишнего хождения по инстанциям, а также привносит в работу четкость и упорядоченность, - отметила руководитель Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» Ольга Сергеева. – Мы надеемся, что сотрудничество с ТТК позволит решить поставленные перед н