Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минтруд РФ ФГБУ ФБ МСЭ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы

Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы

СОБЫТИЯ


26.04.2024 «Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу системы по проведению медико-социальной экспертизы

ГК Программный Продукт выполнит работы по обеспечению функционирования ФГИС «Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы» (ЕАВИИАС МСЭ). ФГИС ЕАВИИАС МСЭ более 10 лет эксплуатируется во всех федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы (учреждения МСЭ) на территории Рос
21.02.2019 ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р»

качестве инфраструктурной основы для информационных систем. Олег Симаков, заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по ИТ, отметил: «Федеральные учреждения МСЭ выполняют важную соци
02.06.2016 Главное Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана обновило систему управления обслуживанием

В Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана прошло обновление программного обеспечения системы управления очередью Neuroniq, разработанного компанией «Технологии Будущего». Об этом CNews сообщ
02.06.2016 Главное Бюро медико-социальной экспертизы республики Татарстан обновило систему управления обслуживанием

В Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана успешно прошло обновление программного обеспечения системы управления очередью Neuroniq, разработанного компанией «Технологии Будущего». В состав Бю
27.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае

лам Бюро в Красноярске, Ачинске, Назарове, Лесосибирске и Заозерном. «Сотрудничество «ТТК-Сибирь» с Главным бюро медико-социальной экспертизы продолжается с 2012 г. Ранее мы обеспечили высокоск
24.02.2015 ТТК предоставил услуги связи Главному бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области

циальной экспертизе. Возможность получить информацию дистанционно избавляет инвалидов от лишнего хождения по инстанциям, а также привносит в работу четкость и упорядоченность, - отметила руководитель Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» Ольга Сергеева. – Мы надеемся, что сотрудничество с ТТК позволит решить поставленные перед н
22.12.2014 ТТК предоставил услуги связи Главному бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области

оптимальной цене и круглосуточную техническую поддержку», — отметил заместитель директора — руководитель блока «Доступ» макрорегионального филиала «Верхневолжский» компании ТТК Станислав Аскинадзе. «Бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ проводит освидетельствование граждан с целью установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданин

Публикаций - 75, упоминаний - 105

Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 13
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Ростелеком 10948 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 7
9594 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Linx - Связь ВСД 163 5
Доктор рядом - Doc+ 55 5
Технологии Будущего 169 4
Samsung Electronics 11065 4
Норси-Транс - НТ 146 4
Directum - Директум 1268 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 4
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 3
Luxms 120 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Программный Продукт ГК 104 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 3
Т1 Сервионика - Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 17 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Oracle Corporation 7074 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Ростех - Вертолеты России 180 5
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 5
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 5
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
Фармстандарт АО 48 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 3
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 10 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Резонанс НПП 407 2
Почта России ПАО 2370 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
Stada 27 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Uber 357 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
МРТ Эксперт 4 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Социальные гарантии 41 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Федеральное казначейство России 1949 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 6
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 5
Правительство Челябинской области 78 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
Ассоциация менеджеров 107 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 2
ГосИнформСистемы 160 2
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 15
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
Linux OS 11533 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 4
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 4
1С:Медицина 53 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 2
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 2
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 3 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Симаков Олег 113 30
Гоцуцов Сергей 17 13
Малахов Александр 20 11
Егоров Максим 36 11
Осипов Владимир 21 11
Швиндт Антоний 13 11
Казарин Станислав 175 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Кулешов Василий 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Панов Евгений 16 11
Лысенко Эдуард 317 11
Кирюшин Сергей 91 11
Терещенко Денис 95 11
Паршин Максим 323 11
Хайруллин Айрат 108 11
Ципорин Павел 103 11
Кудрин Алексей 125 11
Албычев Александр 168 11
Малков Павел 51 11
Песчанских Георгий 39 11
Катамадзе Анна 133 11
Власов Сергей 101 11
Петрушин Андрей 110 11
Рудзевич Мария 36 11
Меджитов Тимур 85 11
Карапузов Алексей 21 10
Скрыпник Назарий 15 10
Дюбанов Анатолий 95 10
Фишер Андрей 75 9
Кузнецов Дмитрий 75 9
Разумовский Дмитрий 125 8
Христенко Павел 15 8
Соломин Никита 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Рымар Максим 50 8
Селиванов Дмитрий 52 7
Мартынова Елена 90 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Россия - УФО - Тюменская область 1365 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - ЦФО - Брянская область 402 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 19 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
Здравоохранение - Реабилитация 449 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 31 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 3
Миграция населения - Миграционные службы 447 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 27
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще