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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры Депинформтехнологий Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры

СОБЫТИЯ


18.06.2026 R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 2
06.11.2024 Белые хакеры вновь проверят цифровые ресурсы Югры на уязвимости 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 2
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 2
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 2
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 2
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 2
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 2
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября 1
11.07.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
05.07.2022 В Югре появились новые ИТ-стойбища 2
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1

Публикаций - 120, упоминаний - 141

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10841 18
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 16
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 7
ОТР ГК - ОТР 2000 226 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 5
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 11 5
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 268 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 51 4
МегаФон 10561 4
Microsoft Corporation 25670 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15486 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 619 4
VK - Mail.ru Group 3586 4
Directum - Директум 1242 4
Diasoft - Диасофт 1115 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 258 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Росимущество - Управления информационных технологий 19 3
Проектная практика 52 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 123 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 339 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Кеды профессора 8 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5567 3
Cisco Systems 5345 3
Новые облачные технологии (НОТ) 483 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2945 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 3
Программный продукт ГК 81 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 69 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 5
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
РЖД - Российские железные дороги 2078 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 2
Газпром ПАО 1479 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 2
Ингосстрах СПАО 472 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 131 1
Coca-Cola Company 260 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 1
Becar Asset Management 12 1
Маяк НПП 2 1
Институт развития образования 15 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Белагропромбанк 24 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Copenhagen Economics 1 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Аконит НПО 18 1
Heinz - Хайнц 26 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 70
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 65
Федеральное казначейство России 1937 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 54
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 54
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3791 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 40
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13581 37
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 30
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 29
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 955 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 399 20
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 19
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 19
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 18
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 16
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 15
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1493 14
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 13
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 13
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 305 6
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ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 79 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 4
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1709 4
Google Android 15126 4
Apple iOS 8522 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3519 4
Apple - App Store 3076 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 233 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 3
Новые облачные технологии - МойОфис 948 3
Microsoft Windows 16763 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 318 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2346 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
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ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 174 2
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Ципорин Павел 103 81
Лысенко Эдуард 317 61
Петрушин Андрей 110 56
Хайруллин Айрат 108 55
Терещенко Денис 95 50
Разумовский Дмитрий 125 48
Мартынова Елена 90 45
Албычев Александр 168 43
Шадаев Максут 1202 42
Херсонцев Алексей 93 39
Шпак Василий 277 37
Власов Сергей 100 33
Паршин Максим 323 31
Меджитов Тимур 85 30
Слышкин Василий 129 28
Кудрин Алексей 125 27
Малков Павел 51 23
Кирюшин Сергей 90 23
Матвеева Татьяна 110 22
Чернышенко Дмитрий 578 21
Пугачев Павел 63 20
Сорокин Даниил 33 20
Рымар Максим 50 18
Казарин Станислав 175 18
Труненков Сергей 35 18
Скиба Владимир 42 17
Петров Михаил 139 16
Дюбанов Анатолий 95 15
Черников Алексей 53 15
Баканов Дмитрий 35 15
Чирков Сергей 16 15
Раскина Ирина 24 15
Спиренков Вячеслав 37 15
Артемов Андрей 15 15
Песчанских Георгий 39 14
Катамадзе Анна 132 14
Рудзевич Мария 36 14
Осипов Владимир 21 14
Драгунов Алексей 25 14
Куртяник Надежда 426 14
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ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
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РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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