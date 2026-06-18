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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры Депинформтехнологий Югры
СОБЫТИЯ
Публикаций - 120, упоминаний - 141
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и организации, системы, технологии, персоны:
|Ципорин Павел 103 81
|Лысенко Эдуард 317 61
|Петрушин Андрей 110 56
|Хайруллин Айрат 108 55
|Терещенко Денис 95 50
|Разумовский Дмитрий 125 48
|Мартынова Елена 90 45
|Албычев Александр 168 43
|Шадаев Максут 1202 42
|Херсонцев Алексей 93 39
|Шпак Василий 277 37
|Власов Сергей 100 33
|Паршин Максим 323 31
|Меджитов Тимур 85 30
|Слышкин Василий 129 28
|Кудрин Алексей 125 27
|Малков Павел 51 23
|Кирюшин Сергей 90 23
|Матвеева Татьяна 110 22
|Чернышенко Дмитрий 578 21
|Пугачев Павел 63 20
|Сорокин Даниил 33 20
|Рымар Максим 50 18
|Казарин Станислав 175 18
|Труненков Сергей 35 18
|Скиба Владимир 42 17
|Петров Михаил 139 16
|Дюбанов Анатолий 95 15
|Черников Алексей 53 15
|Баканов Дмитрий 35 15
|Чирков Сергей 16 15
|Раскина Ирина 24 15
|Спиренков Вячеслав 37 15
|Артемов Андрей 15 15
|Песчанских Георгий 39 14
|Катамадзе Анна 132 14
|Рудзевич Мария 36 14
|Осипов Владимир 21 14
|Драгунов Алексей 25 14
|Куртяник Надежда 426 14
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.