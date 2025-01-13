СФР Социальное казначейство Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 5
|Мишустин Михаил 676 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Путин Владимир 3171 3
|Захаренко Юлия 16 3
|Терещенко Денис 88 2
|Ципорин Павел 102 2
|Скляр Алексей 53 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Майнина Кристина 18 2
|Мартиросов Давид 57 2
|Парфентьев Алексей 128 1
|Петров Михаил 138 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Паршин Максим 316 1
|Слышкин Василий 129 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Печатников Анатолий 37 1
|Бечин Антон 3 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Албычев Александр 150 1
|Пугачев Павел 63 1
|Качанов Олег 114 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Власов Сергей 98 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Островский Святослав 47 1
|Шпак Василий 223 1
|Лукашенко Александр 96 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Протопопов Сергей 6 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Алексеева Марина 22 1
|Мартынова Елена 87 1
|Черников Алексей 53 1
|Сорокин Даниил 33 1
|Ведомости 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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