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Индексная книга (каталог) CNews*
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СФР Социальное казначейство Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС



13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области 1
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 1
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 1
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 1
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 1
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 1
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 1
02.10.2023 «БФТ-холдинг» завершил этап проекта автоматизации бизнес-процесса по управлению государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области 1
23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 1
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг 1
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства 1
28.02.2023 ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС 1
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 2
25.07.2022 Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР 1
23.06.2022 ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 10
Ростелеком 9700 4
Yandex - Яндекс 7339 2
8213 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
GitHub 814 1
Microsoft Corporation 24624 1
МегаФон 8804 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Intel Corporation 12197 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Cloud4Y 285 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
ICL ГК 381 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Comindware - Колловэар 154 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Монолит-Инфо 121 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 38 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Парадигма 151 1
MONT - МОНТ 144 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 7 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
101Hotels.com 456 1
Социальные гарантии 35 1
Почта России ПАО 2112 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 12
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 8
Федеральное казначейство России 1772 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Федеральное собрание Российской Федерации 303 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 9
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
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Электронный документ - Electronic document 1454 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
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Оцифровка - Digitization 4540 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 18
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 8
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 16 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Azure 1408 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Apache Hadoop 427 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Чернышенко Дмитрий 565 5
Мишустин Михаил 676 4
Шадаев Максут 1008 4
Путин Владимир 3171 3
Захаренко Юлия 16 3
Терещенко Денис 88 2
Ципорин Павел 102 2
Скляр Алексей 53 2
Гвоздева Наталья 16 2
Майнина Кристина 18 2
Мартиросов Давид 57 2
Парфентьев Алексей 128 1
Петров Михаил 138 1
Лысенко Эдуард 308 1
Паршин Максим 316 1
Слышкин Василий 129 1
Хайруллин Айрат 104 1
Печатников Анатолий 37 1
Бечин Антон 3 1
Кудрин Алексей 124 1
Албычев Александр 150 1
Пугачев Павел 63 1
Качанов Олег 114 1
Кузнецов Александр 123 1
Власов Сергей 98 1
Петрушин Андрей 110 1
Меджитов Тимур 85 1
Островский Святослав 47 1
Шпак Василий 223 1
Лукашенко Александр 96 1
Кирьянова Александра 135 1
Разумовский Дмитрий 121 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Зарубин Юрий 8 1
Протопопов Сергей 6 1
Бондаренко Игорь 12 1
Алексеева Марина 22 1
Мартынова Елена 87 1
Черников Алексей 53 1
Сорокин Даниил 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 284 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
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