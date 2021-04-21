Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность

В своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Владимир Путин упомянул несколько задач, касающихся информационных технологий. Среди них – дальнейшее развитие телемедицины, упрощение процедуры получения российской электронной визы и реализация принципа «одного окна» на портале госуслуг. Также Президент России поручил перезапустить общество «Знание», которому скоро исполнится 160 лет, на современных платформах, и проработать вопросы кибербезопасности.

Цифровизация медицины

Президент России Владимир Путин 21 апреля 2021 г. выступил с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства затронул несколько вопросов, связанных с развитием информационных технологий (ИТ) в стране.

Первое, на что Владимир Путин обратил внимание – это резкое ускорение внедрения телемедицины на фоне пандемии коронавируса COVID-19. «Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов», – отметил Президент России, подчеркнув, что задача государства сейчас – «поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны».

«Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных», – отметил Президент России.

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Владимир Путин предложил рассмотреть эти другие вопросы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. «Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро», – добавил он.

Принцип «одного окна» на Госуслугах

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России не позднее 2022 г. должны быть внедрены принципы «социального казначейства». Под ними подразумевается, в том числе, и принцип «одного окна» на госуслугах.

«Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации», – подчеркнул Президент России.

Владимир Путин также сделал акцент на том, что через три года (в 2024 г. – прим. CNews) «абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю».

Реализовать принцип «одного окна» на госуслугах еще в июне 2020 г. предложило Минцифры – оно опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов соответствующий проект изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России». В пояснительной записке к документу было сказано, что на «Госуслугах» появится рубрикатор определенных жизненных ситуаций для направления обращений, а также будет внедрено автоматическое направление обращения в уполномоченный орган власти, реализовано получение уведомлений о ходе рассмотрения, сформирована «база знаний», а для типовых запросов Министерство планировало задействовать искусственный интеллект (ИИ).

Кибербезопасность и электронные визы

Владимир Путин также поставил задачу по упрощению для иностранных граждан получения электронной визы в Россию. «Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», – сказал Президент России. Он добавил, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации власти снимут действующие в России ограничения, и в страну «вновь поедут миллионы туристов со всех концов света».

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Владимир Путин затронул и вопрос международного сотрудничества в сфере кибербезопасности. Он упомянул ситуацию вокруг заговора против Президента Белоруссии Александра Лукашенко и сказал, что заговорщики готовились к проведению массированной атаки на Белоруссию.

«Чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так просто одним рубильником не сделаешь», – сказал Владимир Путин. «Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз это предлагали. Все уходят просто даже от обсуждения этого вопроса», – добавил он.

Поддержка малого и среднего бизнеса

В дополнение к перечисленному Владимир Путин дал распоряжение российскому Правительству в течение месяца подготовить программу дополнительных мер поддержки компаний малого и среднего бизнеса (МСБ). Данное поручение косвенно тоже связано с ИТ-сферой ввиду того, что многие российские ИТ-компании относятся именно к сегменту МСБ.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», – сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что в 2020 г., по мимо прочего, власти приняли решение о снижении для компаний-представителей МСБ страховых взносов с 30% до 15%. С его слов, это решение пересмотру не подлежит и будет применяться на постоянной основе.

Перезапуск общества «Знание»

Владимир Путин также распорядился перезапустить работу российского общества «Знание» на современной цифровой платформе нужно. История этого общества берет свое начало в 1863 г., когда при Московском университете было создано Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. В 1947 г. на его основе было учреждено Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний, в состав которого вместе с учеными вошли деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции. Название «Знание» общество получило в 1963 г.

«Все мы о нем (об обществе «Знание» - прим. CNews) хорошо помним. В последние годы оно вроде существует, но вроде его никто не замечает. А чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году (2021 г. – прим. CNews) за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд», – заявил глава государства.