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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации



26.02.2025 CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга 1
01.09.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2023 года 1
23.05.2023 От монолога к диалогу. Новый этап коммуникации государства и граждан 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
19.08.2013 В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа началось внедрение приложения «Обращения граждан» на платформе Docsvision 5 1
30.01.2013 «1С-Битрикс» выпустил новую версию готового решения для государственных организаций 1
16.01.2013 Порталы органов власти склоняют к модернизации 1
11.12.2012 Благодаря Abbyy FlexiCapture в администрации Краснодарского края автоматизировали обработку обращений граждан 1
08.11.2012 Генеральная прокуратура внесла представление главе Минкомсвязи 1
20.10.2011 ИТ-рецепты от "глухоты": чиновникам придется пошевелиться 1
20.04.2011 Российским чиновникам предлагают бесплатно автоматизировать обработку жалоб 1
08.10.2010 «Ростелеком» предоставил арбитражному суду Новосибирской области номер в коде 8-800 для антикоррупционного телефона доверия 1
17.03.2010 Администрация муниципального собрания Владикавказа внедряет СЭД «Дело» 1
19.10.2009 «1С-Битрикс: Портал органа власти»: новое решение для сайтов и порталов госучреждений 1
08.10.2009 В Орловском областном Совете народных депутатов внедряют СЭД Directum 1
27.07.2009 ECM-система Directum обновлена до версии 4.6 1
30.03.2009 Как лечить болезни "Электронного правительства?" 1
18.05.2007 Администрация Тюменского района внедряет Directum 1
29.01.2007 Петербургский горизбирком открыл интернет-приёмную 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Федеральный закон 59-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1103 4
8273 2
1С-Битрикс - Bitrix 583 2
Docsvision - ДоксВижн 1009 2
Ростелеком 9755 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
ФИНЭКС качество 18 1
БАРС Груп 546 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Резонанс НПП 372 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 208 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2906 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Судебная власть - Judicial power 2319 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12821 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 3
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1727 3
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5094 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16207 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 378 2
Электронный документ - Electronic document 1459 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3767 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1859 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3862 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13862 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9441 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1556 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7799 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5427 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14456 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 9
Обращения граждан 229 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 2
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2051 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1603 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Microsoft Access 60 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
Directum Capture & Transformation Services - DCTS 13 1
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
СТУ Business Studio 16 1
Microsoft Office Excel 1201 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 147 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 394 1
Минцифры РФ - Госключ 140 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 72 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосгорзаказ ЕИС - Единая информационная система 26 1
Медведев Дмитрий 1655 2
Путин Владимир 3193 1
Богданов Андрей 41 1
Костунов Илья 8 1
Рябинков Артем 19 1
Андреев Владимир 97 1
Курьянов Сергей 162 1
Макаров Станислав 117 1
Ипатов Вадим 84 1
Бушмелев Сергей 44 1
Павлов Аркадий 1 1
Бузоев Виталий 2 1
Герасимова Ольга 4 1
Кураш Антон 32 1
Рыжиков Сергей 111 1
Морозов Алексей 54 1
Стрюков Семён 1 1
Шевчук Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 5
Россия - ПФО - Самарская область 1329 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 2
Россия - УФО - Тюменская область 1166 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Россия - ЦФО - Орловская область 324 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Европа 21811 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 706 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 572 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 504 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 858 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 591 1
Россия - ДФО - Магаданская область 423 1
Россия - ЦФО - Брянская область 356 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 464 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4167 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 3
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3576 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 2
Зоология - наука о животных 2645 2
НКО - Некоммерческая организация 507 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
Федеральный закон 98-ФЗ - О коммерческой тайне 7 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1743 2
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 496 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Миграция населения - Миграционные службы 416 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 1
Английский язык 6662 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5176 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 691 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Единый день голосования 129 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

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Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

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