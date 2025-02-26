Федеральный закон 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации
Федеральный закон 59-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
|ГосИнформСистемы 129 1
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Путин Владимир 3193 1
|Богданов Андрей 41 1
|Костунов Илья 8 1
|Рябинков Артем 19 1
|Андреев Владимир 97 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Макаров Станислав 117 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Павлов Аркадий 1 1
|Бузоев Виталий 2 1
|Герасимова Ольга 4 1
|Кураш Антон 32 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Морозов Алексей 54 1
|Стрюков Семён 1 1
|Шевчук Анатолий 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 691 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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