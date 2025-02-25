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Вдовина Юлия



25.02.2025 BSS разработала ИИ-тренажер для контроля и улучшения коммуникативных навыков операторов 1
01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 1
10.04.2023 «БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику 1
29.12.2022 В МФЦ Московской области начал консультировать виртуальный ассистент от BSS 1
02.08.2022 Исследование: 75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Вдовина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 4
Yandex - Яндекс 7431 1
OpenAI 232 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
МегаФон 8956 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
Альфа-Банк 1778 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Mitsubishi Motors 24 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Бизнес кар СП 20 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4190 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3012 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 842 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2481 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 868 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1028 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 346 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 684 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1976 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1057 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5095 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 514 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3421 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 355 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 370 1
Фотобанк - Photobank 167 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 353 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10576 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 260 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1119 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
Обращения граждан 229 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
OpenAI ChatGPT 358 1
Biglion - Биглион 59 1
Аристархов Дмитрий 16 2
Зейтениди Наталья 26 1
Куртяник Надежда 267 1
Беляева Анна 1 1
Жилов Василий 10 1
Крушинский Александр 22 1
Зайцев Николай 32 1
Усевич Мария 5 1
Баукова Наталья 10 1
Рыбинская Елизавета 15 1
Буланкин Сергей 12 1
Елизарова Елена 10 1
Курбакова Людмила 5 1
Шашков Сергей 1 1
Истомина Татьяна 4 1
Светлов Валерий 3 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Образцова Елена 1 1
Заморева Наталья 1 1
Анохина Евгения 5 1
Выдыш Евгений 3 1
Наумчик Елена 2 1
Атясова Светлана 5 1
Клатова Ольга 3 1
Зыкина Ольга 3 1
Батарова Мария 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 2
Казахстан - Республика 5567 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Узбекистан - Республика 1745 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 873 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
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FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 20 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 313 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 690 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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