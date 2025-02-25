Вдовина Юлия
Вдовина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Аристархов Дмитрий 16 2
|Зейтениди Наталья 26 1
|Куртяник Надежда 267 1
|Беляева Анна 1 1
|Жилов Василий 10 1
|Крушинский Александр 22 1
|Зайцев Николай 32 1
|Усевич Мария 5 1
|Баукова Наталья 10 1
|Рыбинская Елизавета 15 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Елизарова Елена 10 1
|Курбакова Людмила 5 1
|Шашков Сергей 1 1
|Истомина Татьяна 4 1
|Светлов Валерий 3 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Образцова Елена 1 1
|Заморева Наталья 1 1
|Анохина Евгения 5 1
|Выдыш Евгений 3 1
|Наумчик Елена 2 1
|Атясова Светлана 5 1
|Клатова Ольга 3 1
|Зыкина Ольга 3 1
|Батарова Мария 4 1
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