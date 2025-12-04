Разделы

Анохина Евгения


СОБЫТИЯ


04.12.2025 СК «Согласие» повышает уровень коммуникаций с клиентами с помощью чат-бота CraftTalk 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 232 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
МегаФон 9881 2
Genesys 208 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9190 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Бизнес кар СП 20 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 5
Согласие СК - Согласие-Вита 42 5
МКБ - Московский кредитный банк 616 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1364 4
Альфа-Банк 1865 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 557 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 4
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 185 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 3
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 3
Миэль ГК 38 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 2
Ингосстрах СПАО 451 2
ПСБ - Промсвязьбанк 900 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 176 2
Русский стандарт Банк 470 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Связной Банк 105 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1171 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1639 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11305 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4282 5
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8450 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3169 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2047 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12985 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3409 1
Biglion - Биглион 59 1
Атясова Светлана 5 5
Курбакова Людмила 5 5
Даньшина Елена 4 4
Сорокин Алексей 16 4
Буланкин Сергей 12 4
Николаев Константин 15 4
Краснова Анна 6 4
Скляров Евгений 7 4
Батарова Мария 5 3
Клатова Ольга 3 3
Зыкина Ольга 3 3
Кузнецов Александр 144 3
Граборов Антон 25 3
Зайцев Николай 32 3
Усевич Мария 6 3
Баукова Наталья 10 3
Денисова Наталья 8 3
Истомина Татьяна 4 3
Выдыш Евгений 3 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Некрасова Елена 4 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Щегорская Олеся 2 2
Дымова Лилия 2 2
Тугина Елена 3 2
Бочаров Олег 28 2
Ким Дмитрий 70 2
Герасимов Андрей 25 2
Козлов Михаил 175 2
Огородников Антон 7 2
Филиппская Екатерина 6 2
Строгалин Алексей 3 2
Сухова Ольга 4 2
Анисимова Ольга 5 2
Бирюков Павел 2 2
Митин Павел 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 156640 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6233 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11750 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11426 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5311 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2133 2
