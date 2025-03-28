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Индексная книга (каталог) CNews*
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Граборов Антон


28.03.2025 «Альфа-Капитал» обновил свои сервисы по управлению активами 1
21.10.2024 Искусственный интеллект поможет клиентам «Альфа-Капитал» улучшить инвестиционный портфель 1
16.09.2024 «Альфа-Капитал» рассказал о возможностях ИИ в финсекторе 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 1
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 1
09.08.2018 «БКС Премьер» запустил новое мобильное приложение для управления финансами 1
09.10.2015 Круглый стол CNews. «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
23.09.2015 Круглый стол CNews «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
23.07.2015 Продолжается регистрация на круглый стол CNews: «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
01.04.2015 Продолжается регистрация на круглый стол CNews «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
21.08.2014 Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Граборов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 6
Microsoft Corporation 24733 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
МегаФон 9086 1
Yandex - Яндекс 7529 1
Google LLC 11878 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 1
Apple Inc 12197 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
Accenture plc 682 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 376 1
Ланит - Норбит - Norbit 373 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 11
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 6
Альфа-Капитал УК 105 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2436 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 3
Альфа-Банк 1785 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 3
МКБ - Московский кредитный банк 566 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 3
Согласие СК - Согласие-Вита 40 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 3
Бизнес кар СП 20 3
Автомир ГК 42 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Русский стандарт Банк 446 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
Ингосстрах СПАО 424 2
ПСБ - Промсвязьбанк 861 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 2
Связной Банк 104 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 29 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 2
Volvo Cars 253 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Миэль ГК 38 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
БКС Премьер 2 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
Связной ГК 1372 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4063 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12894 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12196 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 4
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20880 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24732 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21493 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6724 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10665 4
Crowdsourcing - Краудсорсинг 212 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5154 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31277 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7213 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11330 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3618 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3996 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2912 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4838 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 813 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15950 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8242 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1606 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30134 1
Microsoft Dynamics CRM 543 3
Microsoft Dynamics 1178 3
Альфа-Банк - Альфа-Диалог - Альфа Чат 5 2
Google Android 14142 1
Apple iOS 7894 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Козлов Михаил 174 6
Круглов Максим 26 4
Ким Дмитрий 62 4
Верниковская Наталья 5 4
Слуговин Иван 4 4
Кесоян Карен 4 4
Березинский Александр 3 3
Соловьев Владимир 106 3
Буланкин Сергей 12 3
Николаев Константин 14 3
Краснова Анна 6 3
Скляров Евгений 5 3
Сорокин Алексей 15 3
Анохина Евгения 5 3
Даньшина Елена 4 3
Булгаков Андрей 4 3
Курбакова Людмила 5 3
Атясова Светлана 5 3
Строгалин Алексей 3 2
Кузнецов Александр 127 2
Тарасенко Владимир 34 2
Сухова Ольга 4 2
Баукова Наталья 10 2
Денисова Наталья 8 2
Анисимова Ольга 5 2
Огородников Антон 7 2
Мелингер Станислав 12 2
Филиппская Екатерина 5 2
Фролова Елена 3 2
Гораевская Юлия 2 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Кукушкин Валерий 2 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Митин Павел 2 2
Некрасова Елена 4 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 146681 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52360 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14250 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2699 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1488 1
Румыния 731 1
Европа 21855 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17617 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5910 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11085 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13811 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 510 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2520 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7049 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 517 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5866 1
Reference - Референс 186 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 91 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 110 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 76 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1190 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 136 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6269 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6216 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 4
РАН - Российская академия наук 1902 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2048 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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