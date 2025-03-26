«Альфа-Капитал» обновил свои сервисы по управлению активами

На основе исследования клиентского опыта управляющая инвестиционная компания «Альфа-Капитал» усовершенствовала процесс подписания договоров индивидуального доверительного управления. Теперь оформление документов доступно онлайн и занимает несколько минут вместо прежних тридцати.

По ряду продуктов уже 85% договоров подписываются в цифровом формате, без участия специалистов. Причем клиенты в мобильном приложении могут пополнять стратегии любым удобным способом: через СБП, банковские карты или прямым переводом.

Ранее процесс подписания индивидуального договора доверительного управления в компании был возможен только с участием специалистов и ручным формированием. Несмотря на то, что сценарий хорошо отлажен, он отнимает лишнее время операционных подразделений — теперь этот процесс для клиента занимает пару кликов.

«Глобальное внедрение финансовых инноваций — одна из важных составляющих стратегии «Альфа-Капитала». Мы активно внедряем инструменты на базе искусственного интеллекта, системно инвестируем в развитие своих цифровых сервисов. Результат очевиден: повышение результативности, снижение издержек и — что особенно ценно — рост лояльности наших клиентов. В мире, где каждая минута на счету, наши дистанционные каналы обслуживания становятся не просто преимуществом, а настоящим конкурентным прорывом», — заявил Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

В контексте наметившегося снижения ставок по депозитам упрощение передачи средств в доверительное управление привлечет на рынок дополнительных инвесторов, уверены специалисты компании «Альфа-Капитал».

«В контексте ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения ключевой ставки мы видим рост интереса к нашим фондам и стратегиям индивидуального доверительного управления. Причём, что особенно показательно, современный инвестор голосует за цифровые каналы — это уже не тренд, а новая норма. Именно поэтому мы непрерывно совершенствуем наши цифровые процессы, делая их не просто удобными, а интуитивно понятными и персонализированными под каждого клиента. Наша цель — чтобы сложные инвестиционные решения становились простыми на уровне нескольких касаний экрана», — отмечает Антон Граборов.

В дальнейшем «Альфа-Капитал» планирует распространить такую практику на все договоры индивидуального доверительного управления, чтобы клиенты могли пройти идентификацию онлайн без участия специалистов. Эти улучшения, уверены в компании, повысят как уровень автоматизации внутренних процессов, так и лояльность клиентов.

Второе важное обновление касается процесса вывода средств. Благодаря комплексной автоматизации время обработки распоряжений на вывод сократилось до 30 минут для операций без продажи активов и до 1,5 часов при необходимости реализации активов. Система анализирует ликвидность портфеля и предлагает оптимальные варианты, а клиенты могут отслеживать статус каждой операции онлайн. Таким образом, теперь все этапы автоматизированы.

Наряду с упрощением процесса и перспективами понижения ставок по депозитам рост интереса к доверительному управлению специалисты связывают с разнообразием инвестиционных инструментов. Так, продукты компании «Альфа-Капитал» позволяют вкладывать деньги в паевые фонды на широкие классы активов — акции, облигации, драгоценные металлы, а также делают инвестиции в недвижимость в формате паевых фондов доступными даже при небольших средствах.