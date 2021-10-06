«Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов

«Билайн» и управляющая компания «Альфа-Капитал» объявили о старте нового совместного партнерского проекта, в рамках которого клиенты «Билайна», совершившие свои первые инвестиции в «Альфа-Капитал», получат специальные условия и предложения.

Новый клиент получит в подарок 500 руб. за свою первую инвестицию , также в течение первых 30 дней на инвестированные клиентом средства будет начисляться кешбэк, сумма которого может составлять до 50 000 руб.

Для участия в проекте клиентам «Билайн» необходимо инвестировать на странице предложения.

«Альфа-Капитал» предлагает выбрать одну из трех стратегий доверительного управления, оптимальных как для начинающих, так и для опытных инвесторов, которые стремятся расширить свой портфель за счет интересных инвестиционных идей. Клиенту не нужно тратить время на поиск отдельных бумаг и управление портфелем — эту работу берут на себя профессиональные управляющие.

«Альфа Российские акции» инвестирует в фонд с акциями ведущих компаний нефтегазового, металлургического, энергетического и других секторов.

«Альфа Российские облигации» инвестирует в фонд рублевых облигаций, в основе которого — ликвидные бумаги крупных компаний.

«Альфа Медицина» делает ставку на перспективный сектор мировой экономики, инвестируя в фонд, который позволяет участвовать в росте медицинской индустрии и динамике сотни компаний — производителей лекарств и создателей передовых медицинских технологий.

Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн»:

«Долгое время управление инвестициями могло рассматриваться как прерогатива хорошо обученных людей, либо тех, у кого были средства, чтобы платить профессионалам в области формирования инвестиционного портфеля. Наша цель — предоставить многим клиентам удобные инструменты на основе современных технологий, которые есть у инновационного мобильного оператора, для реализации их идей и амбиций. Сегодня наблюдается растущий интерес к инвестициям – на Московской бирже зарегистрировано уже более 15 млн счетов, и рост продолжается. В 2021 году мы в «Билайн» выделили отдельное направление «Инвестиции», которое занимается продвижением инвестиционных продуктов партнеров. Нам важно помогать нашим клиентам растить свое благополучие, поэтому мы решили придать импульс взаимодействию с одним из крупнейших игроков на рынке управления активами — компанией «Альфа-Капитал».

Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал»:

«Опыт нашей работы с компанией «Билайн» показывает высокий потенциал синергии бизнеса. Масштабы аудитории одного из крупнейших телеком-операторов и технологические возможности позволяют адресно предлагать клиентам подходящие для них инвестиционные продукты от одного из лидеров рынка доверительного управления. Новая акция познакомит широкую аудиторию с перспективными готовыми решениями на рынке ценных бумаг, которые предлагает наша компания. Более 250 тыс. человек уже инвестируют в продукты «Альфа-Капитала» с помощью цифровых сервисов, и мы уверены, что запуск новой совместной акции с «Билайном» внесет значимый вклад в популяризацию инвестиций с управляющей компанией.

Сроки проведения акции «Подарок за инвестиции для абонентов «Билайна» — с 15 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г., «Кешбэк за инвестиции-3» — с 16 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г.