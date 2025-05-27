Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175884
ИКТ 13696
Организации 10678
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3461
Системы 25657
Персоны 75493
География 2853
Статьи 1521
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Эмоциональный интеллект Emotional intelligence


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 CVCODE запускает ИИ-платформу для поиска скрытых лидеров внутри компаний 1
04.03.2025 Большинство российских предпринимателей считают, что нейросети могут частично заменить людей 1
17.01.2025 Работа с ИИ и креативность: VK Education назвала навыки года 1
16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
15.11.2024 «МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию 1
05.11.2024 Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию 1
30.10.2024 «МегаФон»: югорчане все чаще учатся ИТ и развивают креативность 1
09.10.2023 Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование 1
27.08.2023 Тест Тьюринга устарел – 5 альтернативных вариантов проверки искусственного интеллекта 1
29.06.2023 «Сбер» запустил первого в мире цифрового инфлюенсера банка 1
07.06.2023 Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей 1
05.12.2022 Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе 1
01.06.2022 Исследование Skillbox: 85% россиян хотят, чтобы их дети стали ИТ-специалистами 1
10.12.2021 Бизнес с пеленок: обучающий курс по предпринимательству для детей протестируют в Москве 1
24.11.2021 Игорь Морозов -

Обучение и технологии в цифровой трансформации содействуют культуре перемен и инноваций

 1
30.07.2021 Зампред ВТБ назвал качества идеальных ИТ-специалистов 1
30.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников 1
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior 1
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
20.07.2020 Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров 1
06.02.2020 Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры» 1
21.07.2016 Евгений Родионов -

Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость

 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Эмоциональный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7673 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 356 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
Linux OS 10236 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще