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Епифанов Александр



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
17.11.2023 «Тау платформа» (RhoMobile) работает корректно и стабильно на операционной системе Astra Linux 1
12.10.2022 «Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Епифанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
TAU Technologies - ТАУ Технологии 7 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Zebra Technologies 145 1
Honeywell 282 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 26 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
TAU Technologies - ТАУ Браузера 5 2
Google Android 13994 2
Linux OS 9937 2
Apple iOS 7809 2
Motorola RhoMobile Suite 9 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
TAU Technologies - ТАУ Платформа - RhoMobile 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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