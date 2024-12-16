Епифанов Александр
Епифанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|TAU Technologies - ТАУ Технологии 7 2
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Softline - Develonica - Девелоника 132 1
|Zebra Technologies 145 1
|Honeywell 282 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
|Колотова Дарья 4 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Солдатенков Дмитрий 3 1
|Гонтарь Людмила 9 1
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