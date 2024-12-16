Колотова Дарья
Колотова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Роман 21 2
|Сидорин Алексей 3 2
|Лазарев Николай 19 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Балыкина Екатерина 3 2
|Кобзарь Екатерина 3 2
|Галиев Марат 3 2
|Викулов Илья 2 2
|Горин Роман 5 2
|Суслова Елена 2 2
|Свергуненко Анна 3 2
|Кондратьева Елена 9 1
|Рязанцев Алексей 1 1
|Горчаков Даниил 1 1
|Григорян Александр 12 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Беляков Алексей 30 1
|Сорокин Максим 16 1
|Каськов Валентин 5 1
|Шицле Ярослав 21 1
|Курмаев Рустам 29 1
|Кострюков Артем 7 1
|Исаков Довар 3 1
|Савельев Игорь 7 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Епифанов Александр 4 1
|Зунина Наталья 2 1
|Сердюк Алексей 8 1
|Сорока Тарас 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
|Европа 21768 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.