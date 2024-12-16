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Колотова Дарья



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
14.03.2024 R-Style Softlab вывела на рынок новый сервис автоматизации HR-процессов 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Колотова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Directum - Директум 1090 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 3 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
АйТи 1365 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
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Сумма Технологий 23 1
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Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Европа ТС - Европа Торговая сеть 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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