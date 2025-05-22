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UseTech Тил Эйчар
С помощью Тил Эйчар можно повысить эффективность и степень лояльности сотрудников, управлять их профессиональным ростом, уменьшить отток кадров, сократить расходы на рекрутинг и в целом содействовать развитию HR-бренда.
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве 1
|09.12.2024
|«Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
UseTech и организации, системы, технологии, персоны:
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