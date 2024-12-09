«Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Группа Астра» и ГК «Юзтех», разработчик ИТ-продуктов и сервисов, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Это важный шаг к укреплению взаимовыгодных отношений и совместной работе над проектами, способствующими развитию обеих компаний. Он повлечет за собой усиление работы над кадровым потенциалом, а также будет способствовать повышению мотивации, вовлечения и лояльности сотрудников «Группы Астра».

Напомним, что в октябре 2024 г. разработчик ПО для автоматизации HR-процессов Knomary (входит в «Группу Астра») и вендор платформы управления мотивацией «Тил Эйчар» ГК «Юзтех» анонсировали выпуск комплекта решений, призванного закрыть актуальные потребности организаций в сферах адаптации, обучения, оценки компетенций и результативности персонала, повышения уровня его вовлеченности и улучшения других показателей.

Бандл строится на базе двух востребованных продуктов: «Тил Эйчар» и Knomary TMS. С помощью «Тил Эйчар» можно повысить эффективность и степень лояльности сотрудников, управлять их профессиональным ростом, уменьшить отток кадров, сократить расходы на рекрутинг и в целом содействовать развитию HR-бренда.

«Партнерство двух экспертных профильных продуктов позволит пользователям получать state of art технологии по каждому из направлений. Тил Эйчар продолжает создавать партнерскую экосистему HR-решений на стыке автоматизации и передового пользовательского опыта», — сказал Кирилл Морозов, директор по продукту «Тил Эйчар» группы компаний «Юзтех».

«Наше сотрудничество достаточно плотное и продуктивное, мы в этом году уже проделали совместно большую работу. У нас достигнута совместимость «Тил Эйчар» с Knomary TMS. Мы планируем внедрение «Тил Эйчар» в качестве пилотного проекта в «Группу Астра» для эффективного решения внутренних задач HR-направления», — сказала Марина Яловега, директор по персоналу «Группы Астра».