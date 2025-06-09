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UseTech Юзтех Холдинг Юзтех Интеграция

UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция

ГК Юзтех - компания в области заказной разработки ПО. C 2006 года специалисты Юзтех  оказывают  спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения, независимого тестирования, ИТ-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также созданию ИТ-продуктов для своих Заказчиков в отраслях: ритейл, финансы, телеком, горнодобывающей промышленности, металлургии и государственном секторе. ГК Юзтех участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.

 

"Решение интеграционных проблем российских компаний в рамках импортозамещенияПавел Ерошкин, Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus», ГК Юзтех на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 20 дел, на cумму 276 652 174 ₽*

Судебные дела (20) на сумму 276 652 174 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 276 535 422 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 36 834 334 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 ГК «Юзтех» и «Группа Астра» объявили о партнерстве 3
05.06.2025 «Тил Эйчар» и «Юнион» запустят единую HR-платформу для подбора и мотивации персонала 2
05.06.2025 Мониторинг и capacity planning: производители решений «Пульт» и Octopus объявили о стратегическом партнерстве 2
22.05.2025 R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве 3
29.04.2025 Завершена интеграция системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» и платформы для автоматизации управления и планирования ИТ-ресурсами в виртуализированных средах Octopus 2
06.02.2025 «Инфосистемы Джет» и ГК «Юзтех» обеспечат оптимальный режим потребления вычислительных ресурсов ИТ-инфраструктуры 3
22.01.2025 ГК Softline и ГК «Юзтех» подписали партнерское соглашение 3
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
09.12.2024 «Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 3
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 3
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 8
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1

Публикаций - 57, упоминаний - 87

UseTech и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13300 28
МегаФон 9327 28
Directum - Директум 1129 28
Gelarm - Геларм 37 28
InfoWatch - Инфовотч 1046 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 283 15
Luxms 86 14
SimbirSoft - СимбирСофт 82 7
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 6
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 5
Softline - Софтлайн 3007 5
InfoShell - ИнфоШелл 15 4
KODE 12 4
Agima - Агима 22 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 102 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 250 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2104 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 3
Google LLC 11970 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 3
Diasoft - Диасофт 939 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 3
Корус Консалтинг ГК 1263 3
Neoflex - Неофлекс 236 3
65apps - 65 Гигабайт 8 3
Ростелеком - РТЛабс 180 2
Agima.Mobile 8 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 3052 2
Yandex - Яндекс 7792 2
Meta Platforms - Facebook 4470 2
Крок - Croc 1785 2
ИКС 342 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 485 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 190 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 335 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Сургутнефтегаз - СНГ 272 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7643 18
Лента - Сеть розничной торговли 2157 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 15
Комус 99 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 14
МКБ - Московский кредитный банк 582 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
МОСГАЗ 43 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 482 6
Почта России ПАО 2168 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 2
Русагро Группа Компаний 300 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 375 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Газпром ПАО 1370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1801 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12110 29
Федеральное казначейство России 1820 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4438 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3115 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3139 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 42
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Оцифровка - Digitization 4722 5
UseTech - UseBus 29 29
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
Luxms BI 82 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 465 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5468 4
Linux OS 10273 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1345 4
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 3
Microsoft Office 3829 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 74 3
Apple - App Store 2939 3
SimbirSoft Mobile 6 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 171 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 952 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 718 2
Directum Ario 44 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 125 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3324 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 2
Lex Borealis - Doczilla 17 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 9 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1811 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 869 2
Google Play - Google Store - Android Market 3353 2
Google Android 14302 2
Dell Looking Glass 22 2
Apple iOS 7984 2
Google Flutter 56 2
UseTech - Тил Эйчар 3 2
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 14 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 449 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 181 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1131 1
Меденцев Константин 98 28
Натрусов Артем 293 28
Шадаев Максут 1056 28
Сотин Денис 214 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 150 28
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