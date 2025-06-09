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UseTech Юзтех Холдинг Юзтех Интеграция
ГК Юзтех - компания в области заказной разработки ПО. C 2006 года специалисты Юзтех оказывают спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения, независимого тестирования, ИТ-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также созданию ИТ-продуктов для своих Заказчиков в отраслях: ритейл, финансы, телеком, горнодобывающей промышленности, металлургии и государственном секторе. ГК Юзтех участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.
"Решение интеграционных проблем российских компаний в рамках импортозамещения" Павел Ерошкин, Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus», ГК Юзтех на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 20 дел, на cумму 276 652 174 ₽*
УПОМИНАНИЯ
UseTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 98 28
|Натрусов Артем 293 28
|Шадаев Максут 1056 28
|Сотин Денис 214 28
|Чернышев Андрей 69 28
|Воронин Павел 150 28
|Истомин Константин 58 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Андрианов Павел 84 28
|Гимранов Ринат 123 28
|Галкин Николай 112 28
|Фокин Валерий 48 28
|Кирьянова Александра 140 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Ерошкин Павел 35 28
|Копысов Виталий 63 14
|Алешкин Сергей 65 14
|Дмитриев Андрей 42 14
|Мартынов Павел 27 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 31 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Ульихин Павел 36 14
|Сафрыгин Егор 37 14
|Сыцко Дмитрий 25 14
|Новоселов Иван 35 14
|Ефёров Алексей 44 14
|Голощапова Ирина 25 14
|Михалев Евгений 90 13
|Бурилов Андрей 115 13
|Козак Николай 176 13
|Албычев Александр 165 13
|Сологуб Денис 73 13
|Тютюнник Александр 41 13
|Полянская Нина 24 13
|Пчелин Юрий 38 13
|Руднева Валентина 26 13
|Шанина Ирина 27 13
|Forbes - Форбс 865 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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