InfoWatch Data Discovery InfoWatch Data Control InfoWatch Data Explorer InfoWatch Data Access Tracker DCAP-система
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12471 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4627 1
|Меденцев Константин 98 2
|Натрусов Артем 299 2
|Шадаев Максут 1094 2
|Сотин Денис 216 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Воронин Павел 157 2
|Истомин Константин 58 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Андрианов Павел 84 2
|Сизов Леонид 3 2
|Гимранов Ринат 125 2
|Арефьев Андрей 58 2
|Галкин Николай 118 2
|Фокин Валерий 48 2
|Кирьянова Александра 141 2
|Тараторин Александр 58 2
|Шинкарев Александр 32 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Ерошкин Павел 35 2
|Кузьмин Сергей 41 2
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Ушанов Илья 9 1
|Дьяконов Юрий 3 1
|Касперская Наталья 299 1
|Шумилин Александр 8 1
|Клевцов Александр 14 1
|Бирюков Андрей 2 1
|Сучалкин Анатолий 2 1
|Соломаха Александр 2 1
|Фаррахов Рустам 14 1
