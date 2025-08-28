Разделы

InfoWatch Data Discovery InfoWatch Data Control InfoWatch Data Explorer InfoWatch Data Access Tracker DCAP-система


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 ГК InfoWatch получила патент на способ потоковой кластеризации данных 1
26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 2
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? 1
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1
13.12.2010 InfoWatch представит Traffic Monitor Standard для среднего бизнеса 1
08.09.2009 Новое решение InfoWatch защитит от утечек малый и средний бизнес 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

InfoWatch Data Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1060 9
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13649 2
МегаФон 9542 2
Directum - Директум 1150 2
Gelarm - Геларм 37 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 2
Цифровые активы 139 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Сургутнефтегаз - СНГ 277 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12471 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4627 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7263 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30197 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21785 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16226 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26507 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13168 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 366 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5776 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32825 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2110 3
Data Discovery - сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул 28 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3039 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4276 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14176 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70288 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1433 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31205 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1470 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11040 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1246 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1028 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 548 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3400 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 425 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4400 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1965 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9866 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2017 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4374 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7918 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13065 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16561 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11024 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5583 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2270 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 456 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 62 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 383 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 200 7
InfoWatch Activity Monitor - InfoWatch Employee monitoring 7 4
InfoWatch Vision 17 4
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 14 4
Linux OS 10586 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
UseTech - UseBus 29 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 2
Dell Looking Glass 22 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1415 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1443 1
InfoWatch Автолингвист 2 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 12 1
Меденцев Константин 98 2
Натрусов Артем 299 2
Шадаев Максут 1094 2
Сотин Денис 216 2
Чернышев Андрей 69 2
Воронин Павел 157 2
Истомин Константин 58 2
Микрюков Валерий 28 2
Андрианов Павел 84 2
Сизов Леонид 3 2
Гимранов Ринат 125 2
Арефьев Андрей 58 2
Галкин Николай 118 2
Фокин Валерий 48 2
Кирьянова Александра 141 2
Тараторин Александр 58 2
Шинкарев Александр 32 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Ерошкин Павел 35 2
Кузьмин Сергей 41 2
Кондратенко Кирилл 19 1
Ушанов Илья 9 1
Дьяконов Юрий 3 1
Касперская Наталья 299 1
Шумилин Александр 8 1
Клевцов Александр 14 1
Бирюков Андрей 2 1
Сучалкин Анатолий 2 1
Соломаха Александр 2 1
Фаррахов Рустам 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 152461 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6656 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50129 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1027 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6063 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11478 2
Экономический эффект 1151 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 867 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2762 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30946 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3083 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10408 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25302 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53704 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7200 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4639 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2952 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1509 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2656 1
Аудит - аудиторский услуги 2928 1
CNews Инновация года - награда 127 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
CNews AWARDS - награда 534 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 2
CNews FORUM Кейсы 277 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 1
