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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бирюков Андрей


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 «СберТех» и InfoWatch обеспечат высокий уровень информационной безопасности в российских компаниях 1
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бирюков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1050 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32240 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5650 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8159 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21142 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 60 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29436 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7094 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15457 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 14 1
InfoWatch Автолингвист 2 1
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 9 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 194 1
InfoWatch Vision 17 1
InfoWatch Activity Monitor 7 1
Арефьев Андрей 56 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 856 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30489 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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