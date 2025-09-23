Получите все материалы CNews по ключевому слову
Решение InfoWatch Activity Monitor предназначено для мониторинга действий сотрудников и контроля их активностей за рабочей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопасности. InfoWatch Activity Monitor анализирует активность сотрудников и строит статистику их работы в разрезах рабочих и нерабочих активностей, а также используемых приложений. Интегрирован с системой контроля управления доступом (СКУД) российского производителя Perco, другими корпоративными системами – например, календарями. Предусматривает возможности фиксации состояния экрана монитора и записи аудио с микрофона.
