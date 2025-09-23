Разделы

InfoWatch Activity Monitor InfoWatch Employee monitoring


Решение InfoWatch Activity Monitor предназначено для мониторинга действий сотрудников и контроля их активностей за рабочей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопасности. InfoWatch Activity Monitor анализирует активность сотрудников и строит статистику их работы в разрезах рабочих и нерабочих активностей, а также используемых приложений. Интегрирован с системой контроля управления доступом (СКУД) российского производителя Perco, другими корпоративными системами – например, календарями. Предусматривает возможности фиксации состояния экрана монитора и записи аудио с микрофона. 

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 ГК InfoWatch анонсирует новые возможности Центра расследований 1
11.06.2025 InfoWatch Activity Monitor научилась распознавать эмоции 2
26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 1
28.10.2024 ГК Softline включила систему InfoWatch Activity Monitor в экосистему Softline Universe 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 2
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

