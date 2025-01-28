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Фаррахов Рустам



28.01.2025 ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств 1
07.08.2023 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion 1
25.07.2023 ОС «Альт» совместимы с Data Discovery 1.7 от ГК InfoWatch 1
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» 1
28.02.2023 Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 1
22.11.2022 Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 1
01.11.2022 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash 1
18.10.2022 ГК InfoWatch завершила интеграцию с мессенджером Im'work 1
30.08.2022 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP 1
07.07.2022 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с tada.team 1
04.12.2017 «Сбербанк Факторинг» пришел на площадку «Е-Факторинг» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Фаррахов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1015 9
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
MSoft - МСофт 14 1
ГАБ технологии 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 1
Информтехника и Связь 35 1
Информтехника ГК 30 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Lexicom - Лексиком 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6668 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6231 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7999 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15732 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1851 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2073 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9195 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3853 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 717 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8199 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12532 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4488 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10983 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3791 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 716 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1417 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 9
InfoWatch Vision 16 2
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 12 2
MSoft MFlash 15 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Office Excel 1199 1
Linux OS 9961 1
Apple iOS 7814 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
Microsoft Windows 15670 1
Google Android 14005 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Apple macOS 2064 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Сбер - СберКорус - Е-Факторинг 4 1
Lexicom Omnichannel Platform 1 1
Lexicom Voice DLP 1 1
Microsoft Skype 2067 1
Моисеев Александр 22 1
Емышев Владимир 12 1
Демин Андрей 7 1
Чепрак Артем 20 1
Смирнов Алексей 243 1
Ворожейкина Анастасия 1 1
Касперская Наталья 291 1
Щеглов Петр 54 1
Вощев Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 689 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2406 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1201 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2425 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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