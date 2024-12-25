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Кокорин Дмитрий



25.12.2024 Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кокорин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
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Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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