Янкин Андрей
Янкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Заикин Андрей 30 5
|Коростелев Павел 30 5
|Лавров Владимир 68 3
|Васильев Дмитрий 66 3
|Гришин Алексей 26 3
|Горелов Дмитрий 61 2
|Филиппов Максим 48 2
|Груздев Сергей 46 2
|Шерстобитов Сергей 55 2
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Ляпунов Игорь 121 2
|Гольцов Александр 77 2
|Воронцов Алексей 15 2
|Гончаров Павел 4 2
|Сазонов Анатолий 1 2
|Павлов Андрей 40 1
|Наумов Евгений 38 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Черкас Юрий 15 1
|Савельев Михаил 42 1
|Солодовников Кирилл 4 1
|Стеценко Дмитрий 2 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Евдокименко Евгения 1 1
|Мелехин Иван 24 1
|Гавриш Игорь 1 1
|Воронова Мария 11 1
|Улейко Денис 3 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Фисенко Лев 26 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Гольдштейн Анна 8 1
|Раевский Александр 1 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Табаков Валерий 11 1
|Максимов Вячеслав 12 1
|Иванов Михаил 100 1
|Богданов Валентин 14 1
|Степин Андрей 5 1
|Гузаиров Айдар 55 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Госрасходы - портал 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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