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Индексная книга (каталог) CNews*
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Янкин Андрей



02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1
18.12.2024 «Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики 1
28.08.2024 «Инфосистемы Джет» разработала стратегию ИБ для транспортно-логистического холдинга ГК «Дело» 1
29.01.2024 ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» создали бизнес-ориентированную систему ИБ агрохолдинга 1
25.01.2024 «Инфосистемы Джет»: более 90% анализируемых компаний в 2023 г. сталкивались с утечками корпоративных учетных записей 1
Информационная безопасность 2023 1
19.12.2023 Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах 1
08.11.2023 Андрей Янкин -

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Чтобы выяснить, насколько компания уязвима, я бы рекомендовал провести киберучения с сюжетом «взлом подрядчика»

 1
Информационная безопасность 2022 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1
Средства защиты информации и бизнеса 2021 1
26.09.2022 Андрей Янкин -

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Киберучения необходимы не только ИБ-службам, но и всем сотрудникам компаний

 1
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 1
22.12.2021 Облака — головная боль для отдела ИБ 1
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений 1
11.08.2021 Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1
07.10.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Многие компании не используют даже встроенные инструменты защиты облаков

 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
01.06.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: ИТ-компании на «удаленке» работают эффективнее, чем в офисе 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
26.11.2019 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Проблема бизнеса — не в новых киберугрозах, а в неумении противостоять старым

 1
22.01.2019 «Инфосистемы Джет» создала Центр прикладных систем безопасности 1
06.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИБ 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
30.11.2018 Спасибо регуляторам: рост на рынке ИБ сохранится 1
29.11.2018 Андрей Янкин -

Хакеры все чаще используют атаки на устройства интернета вещей

 1
13.09.2018 ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit 1
22.05.2018 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты базы данных СКБ-банка с помощью Imperva 1
20.05.2016 Оборот «Инфосистемы Джет» в области ИБ в 2015 г. вырос на 13,7% 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Янкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 33
Softline - Софтлайн 2810 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Информзащита 756 9
Крок - Croc 1777 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Код Безопасности 616 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 5
InnoSTage - Инностейдж 140 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Cambridge Analytica 47 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ИКС 318 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
ДиалогНаука 251 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Cisco Systems 5114 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
Fortinet 387 2
Ростелеком 9700 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Accenture plc 682 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Acronis - Акронис 448 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
ICL ГК 381 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Tesla Motors 396 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Русагро Группа Компаний 277 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 30
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 12
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 6
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
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Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 5
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DevOps - Development и Operations 865 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 7
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 7
Microsoft Office 365 940 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
IntelLinx 1 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
PCYSYS PenTera 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Microsoft Cloud App Security 5 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring - Imperva SecureSphere Database Security 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
F.A.C.C.T. Managed XDR 23 1
2Test Профишкаф 1 1
Veritas Symantec CloudSOC 1 1
Forcepoint CASB 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Заикин Андрей 30 5
Коростелев Павел 30 5
Лавров Владимир 68 3
Васильев Дмитрий 66 3
Гришин Алексей 26 3
Горелов Дмитрий 61 2
Филиппов Максим 48 2
Груздев Сергей 46 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Ляпунов Игорь 121 2
Гольцов Александр 77 2
Воронцов Алексей 15 2
Гончаров Павел 4 2
Сазонов Анатолий 1 2
Павлов Андрей 40 1
Наумов Евгений 38 1
Дружинин Евгений 22 1
Черкас Юрий 15 1
Савельев Михаил 42 1
Солодовников Кирилл 4 1
Стеценко Дмитрий 2 1
Мзоков Виталий 12 1
Евдокименко Евгения 1 1
Мелехин Иван 24 1
Гавриш Игорь 1 1
Воронова Мария 11 1
Улейко Денис 3 1
Кошкина Юлия 13 1
Фисенко Лев 26 1
Якоб Дмитрий 15 1
Гольдштейн Анна 8 1
Раевский Александр 1 1
Огородников Дмитрий 27 1
Табаков Валерий 11 1
Максимов Вячеслав 12 1
Иванов Михаил 100 1
Богданов Валентин 14 1
Степин Андрей 5 1
Гузаиров Айдар 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Европа 21767 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Израиль 2730 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Европа Западная 1481 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Ближний Восток 2943 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 3
Киберучения 92 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
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