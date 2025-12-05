Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186657
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26469
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Datark Datcheck


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 Российская система мониторинга Datcheck получила ИИ-модули для прогнозирования сбоев 1
25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
27.08.2025 «Датарк» и ГК «Хост» построили модульный ЦОД для крупного металлургического предприятия 1
30.06.2025 «Датарк» обновил Datcheck: новый интерфейс и функционал 1
30.06.2025 Система мониторинга Datcheck получит резидентство технокластера «Сколково» 1
30.06.2025 Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения 1
18.03.2025 В России запустили тест-драйв системы мониторинга и управления ЦОД 1
11.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 2
10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 2
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 2
03.02.2023 Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK 2

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Datark и организации, системы, технологии, персоны:

Datark - Датарк 25 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 2
UDV group - ЮДВ групп 32 2
Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 1
Комрунет 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14209 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 98 1
Netwell - Нетвелл 56 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
8974 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 338 1
Yandex - Яндекс 8424 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 78 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1639 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Лента - Сеть розничной торговли 2266 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 533 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 260 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5774 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2157 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11978 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14869 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23127 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1434 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2823 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2848 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 2
Оповещение и уведомление - Notification 5371 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 705 1
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway 37 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 404 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 845 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4659 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8925 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 454 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 519 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2869 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13319 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4466 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9304 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2349 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 449 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1314 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4353 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 980 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 68 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1829 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12897 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7272 1
MarTech - A/B-тестирование 77 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4075 1
UDV group - UDV ITM 11 2
Datark - Optimod МЦОД 4 1
Linux OS 10882 1
Microsoft Windows 16318 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2049 1
Соловьев Павел 26 6
Могилева Ксения 3 2
Сагирова Алина 1 1
Калашников Илья 1 1
Воробьев Всеволод 19 1
Тропин Евгений 9 1
Антипинский Андрей 5 1
Шаров Илья 8 1
Янкин Андрей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1868 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18194 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4267 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1239 1
Беларусь - Белоруссия 6020 1
Казахстан - Республика 5790 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1565 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2651 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8109 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4370 2
Экономический эффект 1216 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10277 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4327 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20368 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10522 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2783 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1236 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3749 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
IT Elements 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще