«Датарк» обновил Datcheck: новый интерфейс и функционал

Компания «Датарк» представила обновленный интерфейс системы мониторинга Datcheck. Пользователям стало проще и удобнее работать с данными: новая визуальная структура помогает быстрее находить и интерпретировать нужную информацию, в том числе не профильным техническим специалистам. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Редизайн затронул не только визуальную часть, но и повысил удобство взаимодействия с системой. «Интерфейс стал удобнее, современнее и минималистичнее: цветовая палитра, иконки и элементы управления теперь соответствуют обновленному гайдбуку», — отметил Павел Соловьев, владелец продукта Datcheck.

Датарк «Датарк» обновил Datcheck: новый интерфейс и функционал

Ключевой задачей разработки обновленного интерфейса было повышение удобства использования. На основе A/B-тестирований и опросов фокус-групп (включая сотрудников без профильного технического опыта) была выстроена логика, понятная пользователям с разным уровнем подготовки. Навигация не претерпела существенных изменений, сохранив преемственность с предыдущей версией продукта. При этом были переработаны некоторые активные области — управление на сенсорных экранах стало быстрее и точнее.

«Закрытое тестирование подтвердило, что пользователям стало проще работать с системой и скорость получения нужной информации повысилась. Мы остаемся максимально требовательны к продукту, потому что понимаем его значение для наших заказчиков», — сказал Павел Соловьев.

Редизайн интерфейса знаменует один из этапов обновления продукта. В ближайшее время «Датарк» планирует вывести на рынок новую версию Datcheck 2.0. После официального релиза на сайте компании появится демоверсия продукта, где каждый сможет лично оценить новую систему.