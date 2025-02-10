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Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck

В результате тестовых испытаний подтверждена корректная интеграция программного комплекса UDV ITM, разработанного в «СайберЛимфа» группы компаний UDV Group, с программно-аппаратным комплексом Datcheck — автоматизированной системой мониторинга и управления ЦОД от компании «Датарк». Для сбора данных о техническом состоянии и ключевых параметрах работоспособности программно-аппаратных средств, входящих в состав ЦОД, разработаны шаблоны UDV ITM. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

ПАК Datcheck собирает данные от датчиков мониторинга температуры, влажности и потребления электроэнергии; контролирует системы охлаждения и бесперебойного электроснабжения, а также другие компоненты инженерных систем ЦОД. Собранные данные передаются в зонтичную систему мониторинга UDV ITM, которая в едином окне отображает обобщенную информацию от всех систем. Это позволяет сформировать целостное представление о состоянии контролируемого объекта, что особенно удобно для представления информации менеджменту и руководству о здоровье инфраструктуры.

UDV ITM — система зонтичного мониторинга, предназначенная для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП. Система хранит агрегированную информацию как о проблемах ИТ-инфраструктуры (данные, собранные с уровня сервера мониторинга ITM-M), так и о состоянии инженерной инфраструктуры (данные, собранные с ПАК Datcheck). Это позволяет создать единое информационное пространство, исключая появление «слепых зон» в процессе эксплуатации ЦОД.

«Мониторинг инженерной инфраструктуры был для нас недостающим пазлом в поставке комплексной системы мониторинга. Теперь, вместе с "Датарк", мы сможем предложить готовое решение Заказчикам с распределенной инфраструктурой, которым необходимо оценивать состояние как ИТ-инфраструктуры, так и инженерных систем ЦОД в рамках “единого окна”», – сказала Ксения Могилева, менеджер продукта UDV ITM, UDV Group

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Преимущества использования комплекса: объединенная информация со всех датчиков и устройств; оптимизация сетевого трафика до конечных устройств; интеграция нескольких систем мониторинга в одном интерфейсе; длительное хранение архивной информации в том числе с целями последующего анализа и сопоставления событий; выявление зависимостей возможных отказов или нештатной работы ИТ-систем с режимами работы инженерного оборудования; гибко настраиваемая система и ролевая модель уведомлений.

«От лица компании "Датарк" и владельца продукта Datcheck я подтверждаю совместимость наших комплексов, их бесперебойную работу и то, что их совместное применение может дать синергетический эффект», – Павел Соловьев, владелец продукта, компания «Датарк»

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