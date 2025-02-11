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Могилева Ксения



11.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Могилева Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ЮДВ групп 16 2
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 17 2
Datark - Датарк 9 2
Оповещение и уведомление - Notification 4658 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2584 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2501 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2155 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1245 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 2
UDV group - UDV ITM 4 2
Datark Datcheck 4 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
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