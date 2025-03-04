Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit с ОС семейства «МСВСфера» (ГК Softline)

ООО «СайберЛимфа» (входит в UDV Group) и ИТ-вендор «Инферит» успешно завершили тестирование на совместимость своих продуктов: системы зонтичного мониторинга автоматизированных и информационных систем UDV ITM, комплексного решения для мониторинга кибербезопасности и оперативного обнаружения инцидентов UDV DataPK Industrial Kit с операционными системами «МСВСфера Сервер» 9 и «МСВСфера АРМ» 9. Об этом CNews сообщили представители Softline.

UDV ITM — система зонтичного мониторинга, предназначенная для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП. Продукт осуществляет мониторинг доступности и производительности объектов ИТ-инфраструктуры, выявляет инциденты, связанные с неоптимальной работой систем и компонентов.

UDV DataPK Industrial Kit — комплексное решение для мониторинга кибербезопасности и оперативного обнаружения инцидентов в промышленных сетях без негативного влияния на защищаемые системы. Продукт анализирует сетевой трафик, выявляет узлы технологической сети и проводит их инвентаризацию, обнаруживает инциденты информационной безопасности, управляет конфигурациями и уязвимостями на узлах промышленной сети.

Семейство российских операционных систем «МСВСфера» разрабатывается направлением «Инферит ОС», входит в реестр Минцифры и включает продукты для серверов, рабочих станций и специальную версию для хостинг-провайдеров.

«МСВСфера Сервер» — серверная операционная система с набором интегрированных служб и приложений. Полноценная замена зарубежных продуктов, включая Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux и другие. Встроенный инструмент миграции упрощает процесс перехода на отечественную ОС.

«МСВСфера АРМ» — операционная система для рабочих станций, в том числе ноутбуков с сенсорным экраном. Имеет интуитивно понятный интерфейс в стиле Windows и MacOS, предлагает функциональную среду для конечных пользователей и поддерживает широкий спектр офисных и специализированных приложений.

Специальная версия ОС «МСВСфера Сервер» 9 для хостинг-провайдеров — надежная альтернатива CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Включает в себя такие функции, как изоляция файловой системы пользователей и эффективное управление серверными ресурсами.

Важное преимущество ОС «МСВСфера» — длительные сроки поддержки: для девятой версии она продлится до 2032 г. Отдельные версии системы имеют сертификацию ФСТЭК.

Совместимость UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit с ОС семейства «МСВСфера» позволит пользователям создавать комплексные решения для мониторинга и защиты ИT-инфраструктуры, отвечающие самым высоким стандартам безопасности.

«Мы рады сообщить об успешном завершении тестирования совместимости UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit с ОС семейства “МСВСфера”, — сказала Ксения Могилева, менеджер по продукту UDV ITM. — Это важный шаг на пути к созданию безопасных и эффективных ИT-решений для наших клиентов. Мы уверены, что совместное использование наших продуктов откроет новые возможности для организаций, стремящихся к повышению уровня информационной безопасности и оптимизации своей ИT-инфраструктуры».

«Мы стремимся создать надежный инфраструктурный фундамент для российского бизнеса и государственных организаций, который работает в целях достижения Россией технологического суверенитета, — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию ИТ-вендора «Инферит». — Ни одна организация не способна реализовать такую миссию самостоятельно, поэтому мы постоянно расширяем количество совместимых с продуктами “Инферит” решений, привлекаем новых партнеров, создаем совместные предложения для российского ИТ-рынка. Поэтому мы рады заявить об успешном завершению тестирования нашей ОС с UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit от “СайберЛимфа”».

Результаты проведенных испытаний подтверждены сертификатами совместимости: Сертификат совместимости №CC-CL-0005 от 09.01.2025 (UDV DATAPK Industrial Kit — МСВСфера АРМ); Сертификат совместимости №CC-CL-0006 от 09.01.2025 (UDV DATAPK Industrial Kit — «МСВСфера Сервер»); Сертификат совместимости №CC-CL-0007 от 09.01.2025 (UDV ITM — «МСВСфера АРМ»); Сертификат совместимости №CC-CL-0008 от 09.01.2025 (UDV ITM — «МСВСфера Сервер»).