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UDV group ЮДВ групп

UDV group - ЮДВ групп

UDV group специализируется на разработке спектра программного обеспечения: от систем автоматизации бизнес-процессов предприятия до программно-аппаратных комплексов мониторинга состояния информационной безопасности ИТ-инфраструктуры.


10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен» 1
02.10.2024 UDV Group выпустила решение для контроля версий проектов ПЛК в АСУ ТП 1
02.09.2024 «ТриниДата» вошла в ГК UDV Group 1
28.08.2024 UDV Group завершила пилотный проект по внедрению UDV SIEM в Индонезии 1
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран 1
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1 1
17.04.2024 UDV Group выпустил новый релиз DATAPK Industrial Kit 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 3
20.07.2023 UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
19.07.2023 На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 1
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1
13.06.2023 Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ» 1
07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK 1
09.11.2022 «Сайберлимфа», «Кит» и «Фт-софт» объявили об объединении и создании собственной экосистемы продуктов под единым брендом UDV group 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

UDV group и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 14 7
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
Netwell - Нетвелл 49 2
Овен 20 2
Базальт СПО - BaseALT 661 1
МегаФон 8897 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
Ростелеком 9727 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 1
АйТи Бастион - IT Bastion 101 1
АйТи 1369 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1394 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 211 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1238 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 4
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 339 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2068 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15967 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 480 2
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 373 1
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RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 319 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 195 1
ARM64 - Архитектура процессора 537 1
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Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 212 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1133 1
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1865 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 722 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 7
UDV group - UDV ITM 3 3
UDV group - UDV Industrial Firewall 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 1861 2
UDV group - КИТ - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 5 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 2
Linux OS 9991 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 195 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 1
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
Овен ПЛК 2 1
Шанин Алексей 6 4
Киреёнок Илона 2 2
Ганжа Владислав 2 2
Вольман Денис 1 1
Горбункова Елена 6 1
Мыскин Роман 37 1
Овчинников Сергей 48 1
Гурарий Евгений 5 1
Пономарьков Михаил 7 1
Богданов Валентин 14 1
Бейбутов Эльман 12 1
Ёркин Антон 1 1
Калашников Артем 3 1
Маслов Федор 1 1
Кадомский Вячеслав 47 1
Гусев Андрей 16 1
Богданов Павел 7 1
Межанков Константин 1 1
Кабалин Алексей 1 1
Масич Алексей 1 1
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