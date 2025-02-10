UDV group ЮДВ групп
UDV group специализируется на разработке спектра программного обеспечения: от систем автоматизации бизнес-процессов предприятия до программно-аппаратных комплексов мониторинга состояния информационной безопасности ИТ-инфраструктуры.
UDV group и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1085 1
|Шанин Алексей 6 4
|Киреёнок Илона 2 2
|Ганжа Владислав 2 2
|Вольман Денис 1 1
|Горбункова Елена 6 1
|Мыскин Роман 37 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Гурарий Евгений 5 1
|Пономарьков Михаил 7 1
|Богданов Валентин 14 1
|Бейбутов Эльман 12 1
|Ёркин Антон 1 1
|Калашников Артем 3 1
|Маслов Федор 1 1
|Кадомский Вячеслав 47 1
|Гусев Андрей 16 1
|Богданов Павел 7 1
|Межанков Константин 1 1
|Кабалин Алексей 1 1
|Масич Алексей 1 1
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