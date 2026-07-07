UDV Group и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость UDV ITM с Tantor Certified

Российский разработчик решений для использования современных технологий UDV Group и компания «Тантор Лабс» («Группа Астра») завершили совместные испытания системы мониторинга ИТ-инфраструктуры UDV ITM и СУБД Tantor Certified версии 17.6.0. Подтвержденная совместимость позволит крупным организациям, государственным структурам и объектам КИИ строить системы мониторинга на российском технологическом стеке, стабильно работать с большими массивами исторических данных и контролировать тысячи объектов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

В ходе лабораторных испытаний, проходивших на специализированном тестовом стенде в период с 1 по 15 июня 2026 г., специалисты выполнили комплексные функциональные проверки и нагрузочное тестирование совместной работы решений. Проверки подтвердили, что все дистрибутивы UDV ITM корректно функционируют совместно с СУБД Тантор Certified, влияние на общую производительность отсутствует, а в процессе тестирования под нагрузкой не зафиксировано сбоев, аварийных отказов или снижения стабильности. Результаты испытаний официально закреплены двусторонним сертификатом совместимости.

Ключевой особенностью технологической связки стала полноценная поддержка в СУБД расширения TimescaleDB. Данный инструмент оптимизирует обработку и хранение больших массивов исторических данных и временных рядов в реляционной базе. В условиях крупных ИТ-ландшафтов использование TimescaleDB предотвращает избыточный рост базы данных и падение скорости работы интерфейсов, что критически важно при мониторинге тысяч объектов в режиме реального времени.

Совместимость с СУБД Tantor Certified расширяет возможности применения UDV ITM в масштабных проектах на базе операционной системы Astra Linux. Включение СУБД Tantor Certified в официальный сертификат ФСТЭК России для UDV ITM запланировано в рамках планового зимнего обновления сертификационных документов компании.

Технологический стек из операционной системы Astra Linux, СУБД Tantor Certified и системы мониторинга UDV ITM создает отказоустойчивый фундамент для крупных инсталляций в государственном секторе и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), обеспечивая непрерывность контроля и защиту данных без рисков остановки бизнес-процессов.

«Интеграция с СУБД Tantor Certified – это стратегический шаг для развития экосистемы UDV ITM, продиктованный запросами рынка и наших крупнейших заказчиков. На масштабных инсталляциях, включающих тысячи объектов мониторинга, критически важна стабильность работы с историческими данными. Поддержка расширения TimescaleDB в Tantor позволяет нам гарантировать высокую скорость отклика системы и оптимальное распределение ресурсов. Совместное решение обеспечивает полную независимость ИТ-контура от зарубежных провайдеров и готовность к самым жестким требованиям ИБ», – сказал Владислав Ганжа, директор Лаборатории кибербезопасности UDV Group.

«Подтверждение совместимости Tantor Certified с UDV ITM — важный шаг в развитии отечественной технологической экосистемы для защищенных и высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Для заказчиков это означает возможность строить надежные системы мониторинга на базе российского стека, сохраняя высокую производительность, масштабируемость и устойчивость при работе с большими объемами исторических данных. Поддержка TimescaleDB в Tantor Certified дополнительно усиливает ценность совместного решения для крупных инсталляций, где критически важны скорость обработки временных рядов и стабильность работы сервисов», – отметил Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».