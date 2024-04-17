UDV Group выпустил новый релиз DATAPK Industrial Kit

Российский разработчик в области кибербезопасности UDV Group выпустил релиз системы мониторинга UDV DATAPK Industrial Kit 2.1. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV DATAPK Industrial Kit — комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов информационной безопасности в промышленных сетях. Новая версия решения 2.1 расширяет существующие возможности комплекса, позволяя организациям, использующим UDV DATAPK Industrial Kit, еще более эффективно защищать промышленные периметры.

Ключевая возможность нового выпуска − разработка перенастроенной панели мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени реагировать на инциденты ИБ, сокращая количество действий, необходимых для определения и устранения угроз безопасности. При этом обновленная система призвана повысить точность и скорость выявления уязвимостей, а также упростить сам процесс оценки защищенности целевых систем АСУ ТП.

Помимо этого, в новом релизе UDV DATAPK Industrial Kit 2.1. добавлена возможность выявления уязвимостей в соответствии с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, значительно повышен уровень быстродействия и удобства интерактивных карт сети, расширены возможности поиска по событиям и инцидентам.

В числе важнейших сервисных изменений — поддержка ПЛК Haiwell (Modbus TCP). Одновременно с этим добавлена возможность анализа сетевого трафика ПЛК отечественного производителя «Овен», использующего протокол PLC-Browser.

«За последний год мы проделали много работы — выпустили крупную новую версию UDV DATAPK Industrial Kit 2.0, а теперь рады сообщить о первом обновлении. Выпуск версии 2.1. — один из запланированных шагов по расширению возможностей DATAPK Industrial Kit в части выявления и анализа уязвимостей, оптимизации управления событиями и инцидентами. Мы постарались удовлетворить потребности наших Заказчиков в использовании БДУ ФСТЭК России при анализе защищенности промышленных систем, расширили списки поддерживаемых ПЛК и сетевых протоколов, улучшили пользовательский интерфейс. Данный выпуск продолжает наш вектор движения в сторону комплексного и современного подхода к обеспечению кибербезопасности промышленных предприятий», — сказал Федор Маслов, менеджер продукта UDV DATAPK Industrial Kit.

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UDV Group — российский разработчик в области кибербезопасности. UDV Group предоставляет единый портфель решений для защиты технологических сетей, корпоративного сегмента и автоматизации в области объектовой безопасности. В составе UDV Group — собственный центр перспективных исследований и разработок в области кибербезопасности.