Создатели Firefox выпустили браузер для слежки за пользователями

Mozilla выпустила браузер Firefox Enterprise для бизнеса и госструктур. Он наделен встроенными возможностями слежки за всеми действиями пользователей в Сети через панель администратора, которая работает внутри экосистемы компании. Расширенные возможности ограничений доступа – в комплекте.

Все под колпаком

Сообщество Mozilla Foundation показала новый браузер Firefox Enterprise, основанный на классическом Firefox. Он позаимствовал у него все основные компоненты, включая движок и обновленный дизайн, но обычным пользователям он не пригодится.

Firefox Enterprise разрабатывался с прицелом на частный бизнес, компании с госучастием, бюджетные организации и госструктуры. Его ключевое отличие от обычного Firefox заключается в возможности тотальной слежки за действиями пользователей в интернете и выставления централизованных ограничений.

Все это работает через веб-панель администратора, которая запускается внутри ИТ-экосистемы организации и не требует использования сторонних сервисов, включая облачные. Firefox Enterprise создавался для компаний и ведомств, нуждающихся в жесткий контроле над безопасностью работы сотрудников в Сети.

Внутренний контур

Firefox Enterprise, как и обычный Firefox, имеет открытый исходный код. Веб-панель администратора – это своего рода надстройка над браузером, которая, тем не менее, полностью меняет принцип его работы.

appshunter.io / Unsplash В Firefox встроили «большого брата»

Firefox Enterprise дает ИТ-отделам компаний полный контроль над политиками браузинга, правами доступа и настройками приватности и безопасности. А возможность управлять этим, не подключая внешние сервисы, позволяет не зависеть от сторонних компаний, их интернет-проектов и дата-центров, которые, как показала практика, очень восприимчивы к различным внешним факторам.

Иными словами, Firefox Enterprise обеспечивает автономный контроль над всеми веб-сессиями сотрудников. В числе прочего браузер может передавать всю статистику во внутренние платформы анализа событий безопасности SIEM (Security Information and Event Management), развернутые на предприятии.

Этому можно, а этому нельзя

Firefox Enterprise позволяет внедрять ограничения как для всех пользователей разом, так и для различных групп. Есть возможность и точечных «санкций».

Можно блокировать доступ как к конкретным сайтам, так и к определенным функциям – разработчики приводят в пример возможности браузера, связанные с искусственным интеллектом.

Также в Firefox Enterprise можно собирать телеметрию пользователей, запрещать или разрешать им устанавливать расширения (плагины) и управлять процессом обновления браузера. А чтобы никто не мог обойти ограничения, в Firefox Enterprise есть опция блокировки доступа в интернет до того, пока пользователь не залогинится под своей рабочей учетной записью.

Отдельно разработчики прошлись по функции блокировки утечек информации. Она позволяет ограничивать работу с буфером обмена и принтером, а также отключать скачивание и выгрузку файлов

Не нужно ничего менять

По заявлению Mozilla, для внедрения Firefox Enterprise компаниям не придется полностью перекраивать имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Браузер с самого начала разрабатывался с прицелом на умение взаимодействовать с уже существующими и использующимися в компании решениями. В частности, организации могут продолжать использовать свои текущие системы идентификации и платформы управления информацией и событиями безопасности, а также системы управления мобильными устройствами.

Вместе с браузером бизнес-клиенты Mozilla получат доступ к полностью конфиденциальной техподдержке и минимальным временем ожидания ответа. Если в компании уже используется классический Firefox, такую поддержку можно приобрести отдельно, без перехода на Firefox Enterprise.

Пока не для всех

Mozilla будет распространять Firefox Enterprise постепенно, от региона к региону, и начать она решила с Европы. В числе первых браузер смогут опробовать компании и госструктуры во Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. Когда начнется распространение в других государствах, Mozilla пока не уточняет.

По данным портала Linuxiac, в настоящее время Mozilla работает над Thunderbird Enterprise – бизнес-версией своего почтового клиента. Как и Firefox Enterprise, он получит расширенные возможности централизованного управления электронной почтой, календарями и контактами через ту же консоль, что используется в Firefox Enterprise.

Сроки релиза Thunderbird Enterprise к моменту выхода материала не назывались.