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Mozilla Foundation

Mozilla Foundation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей

ступная опция “general.useragent.experiment.firefoxVersion”, которая позволит подменить реальную версию браузера в UA на 100.0: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0”. В Mozilla ожидают, что добровольцы-экспериментаторы воспользуются возможностью и сообщат разработчикам, если столкнутся с проблемами в процессе серфинга в интернете с таким UA. «Забаговал» толь
06.12.2017 Yahoo и Mozilla вступили в войну из-за поиска в Firefox

Роман с продолжением Mozilla Foundation и Yahoo обменялись исковыми заявлениями друг к другу после того, как Mozilla отказалась использовать поиск Yahoo по умолчанию в браузерах Firefox. Yahoo требует компенсацию з
16.04.2015 В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox

irefox уступил Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Apple Safari. По сведениям TechCrunch, инициатором этих изменений стал новоиспеченный генеральный директор Mozilla Крис Берд (Chris Beard). В Mozilla причастность Берда не подтвердили, хотя сам Берд подтвердил уход двух топ-менеджеров. «Ли Гун и Рик Фэнт освобождают свои должность и покидают компанию. Они будут искать новые возможн
18.02.2015 Браузер Firefox лишился главного разработчика

иями браузера Firefox и подчиняющийся напрямую генеральному директору Mozilla Крису Бeрду (Chris Beard), намерен сложить свои полномочия. Об этом он написал в персональном блоге. «Моим последним днем в Mozilla станет 31 марта», — сообщил он. «Нет, меня не переманила Facebook. На самом деле я даже не знаю, чем займусь дальше. Я просто хочу уделить время другим происходящим в моей жизни вещам
27.09.2011 Firefox решил свою главную проблему

ва вкладок. При тестировании новой версии браузера улучшения в потреблении памяти действительно заметны, хотя на первый взгляд они представляются и не настолько масштабными, как уверяют разработчики. В Mozilla обещают, что с сегодняшнего дня Firefox не будет есть столько памяти, как бывало Как отмечают эксперты, сокращение потребления памяти в Firefox должно стать одним из наиболее важных и
21.11.2008 Googlе обеспечивает 88% доходов Mozilla Foundation

Некоммерческая организация Mozilla Foundation, которая является разработчиком популярного браузера Firefox, опубликовала
15.03.2005 Mozilla: все силы на Firefox

процент за процентом, рынок браузеров у Internet Explorer. Количество скачиваний Firefox через сайт Mozilla Foundation перевалило за 25 млн. копий. Такой наплыв пользователей выявил некоторые п
10.11.2004 Mozilla дала новый импульс "холодной войне" браузеров

х для операционных систем Windows, Mac OS X и Linux каждый желающий может бесплатно скачать с сайта Mozilla.org, либо приобрести на компакт-диске — в последнем случае диск с дистрибутивом

02.07.2004 Конкуренты Microsoft разрабатывают альтернативу ActiveX

Конкуренты Microsoft стремятся усовершенствовать возможности модулей расширения до тех, которыми обладает IE с помощью технологии ActiveX. Компании Mozilla Foundation, Opera Software и Apple Computer, у каждой из которых есть свой браузер, заявили о своем объединении с производителями плагинов - Sun Microsystems, Adobe Systems и Macromedia
21.06.2004 Nokia снова вступила в WiMAX Forum и инвестировала в Mozilla

19 июня, стало известно, что крупнейший производитель мобильников сделал инвестиции в Фонд Mozilla (Mozilla Foundation), разрабатывающий веб-браузеры. Nokia интересуются браузерами для своих см
24.07.2003 Выпущена альфа-версия Mozilla 1.5

Проект Mozilla.org на днях выпустил очередную версию браузера - 1.5 альфа. Новый релиз представлен для операционных систем Windows (11,6 Мб), Mac OS X (14,9 Мб) и Linux (14,1 Мб). Разработчики усоверш

Публикаций - 208, упоминаний - 231

Mozilla Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 70
Google LLC 12688 68
Apple Inc 13154 30
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 26
Netscape Communications Corporation 426 23
Yandex - Яндекс 9216 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Yahoo! 3726 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
X Corp - Twitter 2938 11
ZTE Corporation 800 11
AOL Inc - America Online 1883 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Adobe Systems 1597 10
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 10
Otello Corporation - Opera Software 340 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
LG Electronics 3735 8
HP Inc. 5883 8
Red Hat 1378 8
Adobe Macromedia 219 7
Canonical 221 7
GeeksPhone 21 6
Huawei 4676 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Intel Corporation 12811 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Sony 6739 4
Deutsche Telekom 954 4
GNOME Foundation 23 4
Secunia 98 3
Acadine Technologies 4 3
Samsung Electronics 11064 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
eBay Inc 1640 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Greylock Partners 38 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Uber 357 1
Janco - Janco Partners - Janco Associates 15 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Kickstarter 136 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Walt Disney Company 647 1
Airbnb 101 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
British Airways - British Midland International 127 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
WiMAX Forum 69 1
World Wide Web Foundation 6 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 167
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StatCounter 478 13
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Microsoft Windows XP 2431 6
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 6
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
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Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 4
Mozilla FireFox Portable - Mozilla FireFox Mobile 21 4
Mozilla Application Suite 11 4
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 24
Eich Brendan - Айк Бренден 15 7
Beard Chris - Крис Берд 14 6
Kovacs Gary - Ковач Гэри 8 6
Lilly John - Лилли Джон 14 6
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 6
Dotzler Asa - Доцлер Аса 6 5
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 5
Hofmann Chris - Хофманн Крис 5 5
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 4
Sullivan Jay - Джей Салливан 9 4
Anderson Harvey - Андерсон Харви 5 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Nitot Tristan - Нитот Тристан - Найтот Тристан 4 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 2
Dixon-Thayer Denelle - Диксон-Тэйер Дэниель 2 2
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 2
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 2
Donahoe John - Донахью Джон 31 2
Asher David - Эшер Дэвид 5 2
Shaver Mike - Шейвер Майк 9 2
Mayo Mark - Майо Марк 3 2
Ferris Tom - Феррис Том 9 2
Baker Mitchell - Бэйкер Митчелл 4 2
Галушкин Олег 182 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Мельникова Анастасия 440 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Сурков Владислав 73 1
Маланов Алексей 5 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Groß Samuel - Гросс Самуэль 1 1
Clarke Jim - Кларк Джим 7 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
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Европа 24964 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Канада 5081 4
США - Нью-Йорк 3180 4
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
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Норвегия - Королевство 1858 3
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Польша - Республика 2031 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5869 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
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Нидерланды 3746 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
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Колумбия - Республика 551 2
США - Флорида - Орландо 129 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Английский язык 7030 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
"корпорация добра" 17 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
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