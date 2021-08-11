В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей ступная опция “general.useragent.experiment.firefoxVersion”, которая позволит подменить реальную версию браузера в UA на 100.0: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0”. В Mozilla ожидают, что добровольцы-экспериментаторы воспользуются возможностью и сообщат разработчикам, если столкнутся с проблемами в процессе серфинга в интернете с таким UA. «Забаговал» толь

Yahoo и Mozilla вступили в войну из-за поиска в Firefox Роман с продолжением Mozilla Foundation и Yahoo обменялись исковыми заявлениями друг к другу после того, как Mozilla отказалась использовать поиск Yahoo по умолчанию в браузерах Firefox. Yahoo требует компенсацию з

В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox irefox уступил Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Apple Safari. По сведениям TechCrunch, инициатором этих изменений стал новоиспеченный генеральный директор Mozilla Крис Берд (Chris Beard). В Mozilla причастность Берда не подтвердили, хотя сам Берд подтвердил уход двух топ-менеджеров. «Ли Гун и Рик Фэнт освобождают свои должность и покидают компанию. Они будут искать новые возможн

Браузер Firefox лишился главного разработчика иями браузера Firefox и подчиняющийся напрямую генеральному директору Mozilla Крису Бeрду (Chris Beard), намерен сложить свои полномочия. Об этом он написал в персональном блоге. «Моим последним днем в Mozilla станет 31 марта», — сообщил он. «Нет, меня не переманила Facebook. На самом деле я даже не знаю, чем займусь дальше. Я просто хочу уделить время другим происходящим в моей жизни вещам

Firefox решил свою главную проблему ва вкладок. При тестировании новой версии браузера улучшения в потреблении памяти действительно заметны, хотя на первый взгляд они представляются и не настолько масштабными, как уверяют разработчики. В Mozilla обещают, что с сегодняшнего дня Firefox не будет есть столько памяти, как бывало Как отмечают эксперты, сокращение потребления памяти в Firefox должно стать одним из наиболее важных и

Googlе обеспечивает 88% доходов Mozilla Foundation Некоммерческая организация Mozilla Foundation, которая является разработчиком популярного браузера Firefox, опубликовала

Mozilla: все силы на Firefox процент за процентом, рынок браузеров у Internet Explorer. Количество скачиваний Firefox через сайт Mozilla Foundation перевалило за 25 млн. копий. Такой наплыв пользователей выявил некоторые п

Mozilla дала новый импульс "холодной войне" браузеров х для операционных систем Windows, Mac OS X и Linux каждый желающий может бесплатно скачать с сайта Mozilla.org, либо приобрести на компакт-диске — в последнем случае диск с дистрибутивом

Конкуренты Microsoft разрабатывают альтернативу ActiveX Конкуренты Microsoft стремятся усовершенствовать возможности модулей расширения до тех, которыми обладает IE с помощью технологии ActiveX. Компании Mozilla Foundation, Opera Software и Apple Computer, у каждой из которых есть свой браузер, заявили о своем объединении с производителями плагинов - Sun Microsystems, Adobe Systems и Macromedia

Nokia снова вступила в WiMAX Forum и инвестировала в Mozilla 19 июня, стало известно, что крупнейший производитель мобильников сделал инвестиции в Фонд Mozilla (Mozilla Foundation), разрабатывающий веб-браузеры. Nokia интересуются браузерами для своих см