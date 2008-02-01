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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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heise online
heise security



01.02.2008 Разработчики Drupal предупредили о критических уязвимостях 1
22.01.2008 Grisoft выпустила бета-версию AVG 8 1
21.01.2008 Сезонная атака Storm Worm пришла не вовремя 1
21.01.2008 Онлайн-радио угрожает безопасности пользователей Winamp 1
05.12.2007 Sophos: количество вредоносных сайтов в России удвоилось с июля 1
03.12.2007 Беспроводные клавиатуры Microsoft подвержены утечке данных 1
22.11.2007 Онлайн-сканер BitDefender помогал хакерам захватить ПК 1
21.11.2007 Код CVN не спасает кредитные карты от мошенников 1
21.11.2007 Уязвимость в WordPress избавляет хакеров от расшифровки паролей 1
20.11.2007 Аудиофайлы FLAC опасны для многих медиа-плееров 1
20.11.2007 AhnLab спасла свой антивирус от «синего экрана смерти» 1
20.11.2007 Вышел первый «кандидатский релиз» SP3 для Windows XP 1
20.11.2007 Уязвимость в телефонах Sony Ericsson дает полный доступ к файлам 1
16.11.2007 Microsoft запустила финальную версию OneCare 2.0 1
16.11.2007 Adobe устранила уязвимость в ColdFusion 1
13.11.2007 Спамеры подделывают ссылки с помощью Google 1
13.11.2007 В новом PHP исправлено более 60 ошибок 1
12.11.2007 Firefox «на службе» фишеров: кража реквизитов 1
06.11.2007 В США начнут наказывать за ботнеты и кражу личности 1
01.11.2007 Хэллоуин разбудил «штормовых червей»: массовая рассылка 1
30.10.2007 Брандмауэр для Mac OS X Leopard пропускает вредоносный трафик 1
29.10.2007 Microsoft принудительно установила Desktop Search корпоративным пользователям 1
15.10.2007 Windows продолжает устанавливать скрытые обновления 1
15.10.2007 В Winamp устранена критическая уязвимость: выполнение кода 1
25.09.2007 Vista может ввести пользователей в заблуждение 1
20.09.2007 В драйверах брандмауэров Norton, Kaspersky и Outpost найдены уязвимости 1
19.09.2007 Уязвимость в клиенте Second Life поможет взломать счета пользователей 1
19.09.2007 «Черный» рынок хакерских инструментов оценивается в миллиарды долларов 1
18.09.2007 В приложениях HP найдена критическая уязвимость: произвольный код 1
17.09.2007 Cisco подтвердила DoS-уязвимость в IOS 1
12.09.2007 Пентагон: китайцы готовят новые кибератаки 1
11.09.2007 Новый Apache: закрыты 5 уязвимостей 1
10.09.2007 Хотспоты «обезоруживают» Microsoft, Yahoo! и Google 1
10.09.2007 Антивирус Avira «парализовал» Windows XP и Vista 1
07.09.2007 Zango окончательно проиграла «Лаборатории Касперского»: иск об удалении spyware 1
05.09.2007 Великобритания: китайцев обвиняют в новых кибератаках 1
05.09.2007 Троян рекламирует продукт Trend Micro 1
05.09.2007 Китай, США и Россия лидируют по числу хакерских серверов 1
04.09.2007 Sony уберет руткит из MicroVault 1
03.09.2007 Google заспамил пользователей трояном 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

heise online упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 12409 13
NortonLifeLock (Symantec) 982 6
Trend Micro 416 4
Sophos 170 4
Google LLC 7931 3
F-Secure 110 3
Nullsoft 10 2
ESET 1035 2
Yahoo! 1451 2
Cisco Systems 2298 2
Bitdefender 123 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
Cox Communications 3 1
Sony Ericsson 554 1
AOL Inc 427 1
AMD Graphics Product Group - ATI 409 1
Avira 48 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 176 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 287 1
HP - Hewlett-Packard 1015 1
Adobe Systems 915 1
Vodafone Group 453 1
Sony 2830 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 469 1
IBM 3892 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Sony BMG 74 1
eBay Inc 642 1
Visa International 1383 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
Пентагон - Министерство обороны США 364 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 216 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 10 1
ASF - Apache Software Foundation 61 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 6
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 100 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 149 2
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 55 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 31 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 130 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 57 1
Microsoft Windows приложения 111 1
ping - скорость отклика сети 33 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1232 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
WORM - Write Once Read Many - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 18 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 77 1
Web Interface - Веб-интерфейс 185 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 157 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 235 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 326 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 230 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 142 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 122 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 483 1
Microsoft Windows 10 7196 8
Microsoft Windows XP 1051 6
Linux OS 4553 4
Nullsoft Winamp - Универсальный медиапроигрыватель 57 3
Microsoft ActiveX 66 3
Myspace - социальная сеть 521 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 366 3
Microsoft Edge - Браузер 1128 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1320 3
Apple iOS 5750 2
Microsoft Windows Update 79 2
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 70 2
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 62 2
JavaScript - Язык программирования 685 2
PHP - Язык программирования 322 2
Java - Язык программирования 1258 2
Google YouTube - Видеохостинг 1970 2
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 9 1
GZIP - GNU Zip 16 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 33 1
Microsoft Windows 2000 135 1
Microsoft Windows Server 2003 178 1
Google Blogger - Google BlogSpot 67 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 89 1
Postfix - mail transfer agent 34 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 99 1
Drupal - CMS-система 69 1
Apple macOS X 1018 1
Microsoft Windows Server 2008 211 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 106 1
TCL Plex - Смартфон 10 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 376 1
Google Gmail 682 1
WordPress 181 1
Microsoft Skype 1570 1
Kaspersky Internet Security 304 1
Microsoft Windows 918 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 485 1
Biden Joe - Байден Джо 31 1
Jones Jeff - Джонс Джеф 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 5
Германия - Федеративная Республика 4030 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 4
Россия - Российская федерация - РФ 61456 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Южная Корея - Республика 1591 1
Япония 3181 1
Швеция - Королевство 828 1
Польша - Республика 898 1
Канада 1421 1
Франция - Французская Республика 2343 1
Великобритания - Лондон 945 1
Турция - Турецкая республика 1000 1
Украина 3765 1
Австрия - Австрийская Республика 563 1
США - Вашингтон 380 1
Греция - Греческая Республика 357 1
США - Сиэтл 162 1
Германия - Ганновер 82 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 177 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 112 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 8 1
The Guardian - Британская газета 203 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 6 1
Der Spiegel 23 1
Black Hat - Конференция 53 1
CeBIT 120 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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