Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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heise online
heise security
Публикаций - 71, упоминаний - 71
heise online упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 12409 13
|NortonLifeLock (Symantec) 982 6
|Trend Micro 416 4
|Sophos 170 4
|Google LLC 7931 3
|F-Secure 110 3
|Nullsoft 10 2
|ESET 1035 2
|Yahoo! 1451 2
|Cisco Systems 2298 2
|Bitdefender 123 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
|Cox Communications 3 1
|Sony Ericsson 554 1
|AOL Inc 427 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 409 1
|Avira 48 1
|Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 176 1
|Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 287 1
|HP - Hewlett-Packard 1015 1
|Adobe Systems 915 1
|Vodafone Group 453 1
|Sony 2830 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 469 1
|IBM 3892 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
|Sony BMG 74 1
|eBay Inc 642 1
|Visa International 1383 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
|The Guardian - Британская газета 203 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 6 1
|Der Spiegel 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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