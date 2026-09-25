ИИ-ботнет с функциями червя захватывает Docker-хосты. Признак атаки — неожиданная активность Telegram Очень малозаметный червь Вредоносное ПО под названием Carbonato формирует ботнет из незащищенных хостов, в которых активны фоновые службы системы контейнеризации Docker. В эти системы устанавливается ИИ-фреймворк Hermes Agent. Вредонос изначально обнаружился в неофиц

StormWall зафиксировала волну неординарных «профессиональных» DDoS-атак мощностью свыше 2,5 Тбит/с, указывающих на «обкатку» ботнета нового поколения о подтверждает распределенный характер ботнета, охватывающего все континенты. Эксперты считают, что ботнет может состоять из разнородных устройств – от IoT-камер до серверов и маршрутизаторов п

Ликвидация ботнетов Aisuru и Kimwolf не позволила улучшить ситуацию с DDoS-атаками в России 3. При этом лидерство США и Бразилии среди источников атак может подтверждать гипотезу, что крупные ботнет-сети не были уничтожены, а лишь временно ослаблены. По итогам трех месяцев 2026 г. (ма

VAS Experts зафиксировал ботнет-атаку и нейтрализовал аномальный UDP-трафик с помощью СКАТ AntiDDoS я для контроля и анализа трафика VAS Experts показал, как автоматизация выявления и реагирования на ботнет-атаки позволяет сократить время обработки инцидентов с нескольких часов до нескольких

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО мошенники осуществляли переводы денежных средств на подконтрольные счета, маскируя операции под обычную хозяйственную деятельность компании. Unsplash - Boitumelo Центробанк России зафиксировал резкий рост кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО Примечательно, что число DDoS-атак сократилось, ведь если в конце 2025 г. было зафиксировано 88 кибератак, то в начале 2026 г. — всего

Четыре терабитные DDoS-атаки и выросший в 10 раз ботнет: Curator зафиксировал резкий рост угроз в I квартале 2026 года того года на своей инфраструктуре мы зафиксировали несколько таких случаев. Картина такова: крупный ботнет за год увеличился на порядок, атаки стали продолжительнее и сложнее. В таких условиях

Центр кибербезопасности «РТК-Сервис» предупредил о рисках превращения корпоративных сетей в ботнеты из-за использования WhatsApp* де анализа трафика выявлено, что приложение устанавливает скрытые соединения с серверами управления ботнетами (C&C) и пытается взаимодействовать с административными портами (22, 21) зарубежных

В начале марта российские компании столкнулись с гигантской волной DDoS-атак с участием 4 млн ботов компаний. По мнению специалистов компании, для запуска атак злоумышленники задействовали знаменитый ботнет Kimwolf. В атаке на десятки целей использовалось свыше четырех млн уникальных IP-адрес

Аналитики StormWall зафиксировали DDoS-атаку свыше 3 Тбит/с на российские ресурсы ись. По предварительным данным, злоумышленники могли использовать как минимум два ботнета. Ключевой ботнет, генерировавший основную часть трафика, содержал устройства, находящиеся в разных стра

В 2025 г. число кибератак на финансовые учреждения выросло на 43% о». Что касается используемых вредоносных инструментов, в четыре раза увеличилось число атак с применением банкеров (вредоносного ПО для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам), на 42% — число кибератак с применением шпионского ПО, на 32% — число кибератак программ-вымогателей. Большинство (83%) финансовых учреждений в России столкнулись с киберугрозами в корпоративной э

В России резко выросло число DDoS-атак мощностью более 2 Тбит/с с применением ботнета Aisuru Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, выявила в России резкое увеличение числа DDoS-атак мощностью более 2 Тбит/с, в которых использовался опасный ботнет Aisuru. По данным StormWall, с 1 по 30 ноября 2025 г. количество DDoS-инцидентов, чья мощность превышает 2 Тбит/с, выросло в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2025 г. Такая ситуация несет новые

От рекламы к реальной угрозе: рекордные DDoS-атаки скоростью 29,7 Тбит/с инициирована теми же злоумышленниками, что год назад атаковали бизнес в рекламных целях Специализированная лаборатория Servicepipe сообщает о мощнейшем ботнете Aisuru, мощность атак которого достигает 29,7 Tbps. Фиксируемые глобальные сбои крупнейших провайдеров в последнее время – как раз причина атак с использованием этого ботнета. Об этом CNews соо

Curator подводит итоги 2025 года: рост числа DDoS-атак и повышение их интенсивности личество выросло до 4,6 миллиона, а в сентябре — до 5,76 миллиона. Таким образом, за полгода данный ботнет вырос на 333%. Пятерка стран, которые в 2025 г. служили основными источниками L7 DDoS-

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета Сходите провериться Компания GreyNoise Labs по адресу check.labs.greynoise.io запустила бесплатный сканер, который позволяет определить, не является ли текущий IP-адрес пользователя частью ботнета или используется ли резидентным (домашним) прокси. GreyNoise специализируется на мониторинге угроз. Её глобальная сеть датчиков обеспечивает широкий охват всевозможной активности, в т.ч

Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет убликовали бюллетень, посвящённый волне атак, направленных на уязвимости в опенсорсном ИИ-фреймворке Ray. Скомпрометированные кластеры на базе GPU-процессоров Nvidia, превращаются в криптомайнинговый ботнет, который постоянно автоматически расширяется. Как утверждают в Oligo Security, кампания, получившая название ShadowRay 2.0, эксплуатирует в первую очередь «баг» CVE-2023-48022, связанный

Новый ботнет Tsundere атакует пользователей Windows GReAT (глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новый ботнет и назвали его Tsundere. Злоумышленники атакуют устройства на Windows, используя PowerS

Ботнеты стали охотиться на серверы PHP еской квалификацией, чтобы достигать нужных им результатов. Учитывая, как много наборов эксплойтов, ботнет-фреймворков и средств сканирования оказываются общедоступными, даже начинающие могут п

ИИ ускоряет рост DDoS-угроз: за год мощность ботнетов выросла в 25 раз аженных устройств, преимущественно из Бразилии, Вьетнама, США, Индии и Аргентины. Curator География ботнета отражает общую тенденцию этого года: центры DDoS-активности стремительно смещаются в

Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны омости». Вредоносный трафик в 2025 г. все чаще приходит из регионов и достиг уже 39% от общей числа ботнет-атак. По данным Servicepipe, с начала 2025 г. в России участились ботнет-атаки,

Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще Хакеры стали на 34% чаще использовать ботнеты – компьютерные сети, состоящие из множества зараженных устройств, управляемых удаленн

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер у него был внушительный список клиентов. В их числе – операторы азартных игр, которые использовали ботнет для вымогательства. За время своего существования Rapper Bot была использована в более

StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины» армии Украины, были зафиксированы еще в феврале 2022 г. Эксперты StormWall полагают, что украинский ботнет нельзя считать классическим ботнетом. В данном случае речь идет о сети хостов, управля

Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах ания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, провела исследование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США

«Лаборатория Касперского»: новая версия ботнета Mirai атакует цифровые видеорегистраторы в России тех пор разные группы злоумышленников адаптировали и модифицировали его, чтобы создавать масштабные ботнеты, в основном для DDoS-атак или кражи информации. Множество таких ботов постоянно ищет

Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами едоносное ПО. По-видимому, с теми же целями актор, получивший название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов,

В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета ольшой ИТ-инфраструктурой и помогал хакерам. Если вина будет доказана, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ботнеты – это сети, состоящие из компьютеров, захваченных киберпреступниками, которые те испо

Curator обнаружила крупнейший в истории DDoS-ботнет — 4,6 млн устройств ой атаки в общей сложности были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 г. состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет,

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы lastic Security Labs опубликовали исследование кибергруппировки, создавшей «самораспространяющийся» ботнет Outlaw, который устанавливает на скомпрометированные системы криптомайнеры. Оператором

Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет Старые раны Группировка Volt Typhoon пытается восстановить свой ботнет, функционирование которого было нарушено ФБР в январе этого года. Как утверждают иссле

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимуществ

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android йств под управлением Android. Но на активности ботнета в целом это не оказало никакого воздействия: ботнет продолжает расти. Photo by Jonas Leupe on Unsplash Вредоносная сеть BadBox в последнее

Аналитика «Бастион»: число кибератак на российские компании выросло на 20% Компания по информационной безопасности «Бастион» проанализировала киберугрозы, с которыми российские компании столкнулись в 2024 г. Эксперты отмечают, что число кибератак растет, и они становятся изощреннее. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион». По оценкам аналитиков, в 2024 г. число атак на компании выросло более чем на 20%, п

Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99 авлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут соверша

Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов нимание следует уделить серверам и другим оконечным устройствам, которые могут быть интегрированы в ботнеты: в последние месяцы интенсивность DDoS-атак ставит рекорд за рекордом. Специалисты Ak

Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, котор

Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет атории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г.