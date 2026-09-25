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Кибербезопасность Botnet Ботнет, Ботсеть Вредоносное ПО зомби-сеть Сетевой червь Почтовый червь Интернет-червь Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик

СОБЫТИЯ

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25.09.2026 ИИ-ботнет с функциями червя захватывает Docker-хосты. Признак атаки — неожиданная активность Telegram

Очень малозаметный червь Вредоносное ПО под названием Carbonato формирует ботнет из незащищенных хостов, в которых активны фоновые службы системы контейнеризации Docker. В эти системы устанавливается ИИ-фреймворк Hermes Agent. Вредонос изначально обнаружился в неофиц
30.06.2026 StormWall зафиксировала волну неординарных «профессиональных» DDoS-атак мощностью свыше 2,5 Тбит/с, указывающих на «обкатку» ботнета нового поколения

о подтверждает распределенный характер ботнета, охватывающего все континенты. Эксперты считают, что ботнет может состоять из разнородных устройств – от IoT-камер до серверов и маршрутизаторов п
10.06.2026 Ликвидация ботнетов Aisuru и Kimwolf не позволила улучшить ситуацию с DDoS-атаками в России

3. При этом лидерство США и Бразилии среди источников атак может подтверждать гипотезу, что крупные ботнет-сети не были уничтожены, а лишь временно ослаблены. По итогам трех месяцев 2026 г. (ма
20.05.2026 VAS Experts зафиксировал ботнет-атаку и нейтрализовал аномальный UDP-трафик с помощью СКАТ AntiDDoS

я для контроля и анализа трафика VAS Experts показал, как автоматизация выявления и реагирования на ботнет-атаки позволяет сократить время обработки инцидентов с нескольких часов до нескольких

18.05.2026 Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

мошенники осуществляли переводы денежных средств на подконтрольные счета, маскируя операции под обычную хозяйственную деятельность компании. Unsplash - Boitumelo Центробанк России зафиксировал резкий рост кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО Примечательно, что число DDoS-атак сократилось, ведь если в конце 2025 г. было зафиксировано 88 кибератак, то в начале 2026 г. — всего

22.04.2026 Четыре терабитные DDoS-атаки и выросший в 10 раз ботнет: Curator зафиксировал резкий рост угроз в I квартале 2026 года

того года на своей инфраструктуре мы зафиксировали несколько таких случаев. Картина такова: крупный ботнет за год увеличился на порядок, атаки стали продолжительнее и сложнее. В таких условиях

14.04.2026 Центр кибербезопасности «РТК-Сервис» предупредил о рисках превращения корпоративных сетей в ботнеты из-за использования WhatsApp*

де анализа трафика выявлено, что приложение устанавливает скрытые соединения с серверами управления ботнетами (C&C) и пытается взаимодействовать с административными портами (22, 21) зарубежных

18.03.2026 В начале марта российские компании столкнулись с гигантской волной DDoS-атак с участием 4 млн ботов

компаний. По мнению специалистов компании, для запуска атак злоумышленники задействовали знаменитый ботнет Kimwolf. В атаке на десятки целей использовалось свыше четырех млн уникальных IP-адрес
05.03.2026 Аналитики StormWall зафиксировали DDoS-атаку свыше 3 Тбит/с на российские ресурсы

ись. По предварительным данным, злоумышленники могли использовать как минимум два ботнета. Ключевой ботнет, генерировавший основную часть трафика, содержал устройства, находящиеся в разных стра
20.02.2026 Среднее число кибератак на государственные структуры выросло почти на 20% в неделю
18.02.2026 В 2025 г. число кибератак на финансовые учреждения выросло на 43%

о». Что касается используемых вредоносных инструментов, в четыре раза увеличилось число атак с применением банкеров (вредоносного ПО для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам), на 42% — число кибератак с применением шпионского ПО, на 32% — число кибератак программ-вымогателей. Большинство (83%) финансовых учреждений в России столкнулись с киберугрозами в корпоративной э
23.12.2025 В России резко выросло число DDoS-атак мощностью более 2 Тбит/с с применением ботнета Aisuru

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, выявила в России резкое увеличение числа DDoS-атак мощностью более 2 Тбит/с, в которых использовался опасный ботнет Aisuru. По данным StormWall, с 1 по 30 ноября 2025 г. количество DDoS-инцидентов, чья мощность превышает 2 Тбит/с, выросло в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2025 г. Такая ситуация несет новые

16.12.2025 От рекламы к реальной угрозе: рекордные DDoS-атаки скоростью 29,7 Тбит/с инициирована теми же злоумышленниками, что год назад атаковали бизнес в рекламных целях

Специализированная лаборатория Servicepipe сообщает о мощнейшем ботнете Aisuru, мощность атак которого достигает 29,7 Tbps. Фиксируемые глобальные сбои крупнейших провайдеров в последнее время – как раз причина атак с использованием этого ботнета. Об этом CNews соо
10.12.2025 Curator подводит итоги 2025 года: рост числа DDoS-атак и повышение их интенсивности

личество выросло до 4,6 миллиона, а в сентябре — до 5,76 миллиона. Таким образом, за полгода данный ботнет вырос на 333%. Пятерка стран, которые в 2025 г. служили основными источниками L7 DDoS-
09.12.2025 Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Сходите провериться Компания GreyNoise Labs по адресу check.labs.greynoise.io запустила бесплатный сканер, который позволяет определить, не является ли текущий IP-адрес пользователя частью ботнета или используется ли резидентным (домашним) прокси. GreyNoise специализируется на мониторинге угроз. Её глобальная сеть датчиков обеспечивает широкий охват всевозможной активности, в т.ч
05.12.2025 Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет

убликовали бюллетень, посвящённый волне атак, направленных на уязвимости в опенсорсном ИИ-фреймворке Ray. Скомпрометированные кластеры на базе GPU-процессоров Nvidia, превращаются в криптомайнинговый ботнет, который постоянно автоматически расширяется. Как утверждают в Oligo Security, кампания, получившая название ShadowRay 2.0, эксплуатирует в первую очередь «баг» CVE-2023-48022, связанный
21.11.2025 Новый ботнет Tsundere атакует пользователей Windows

GReAT (глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новый ботнет и назвали его Tsundere. Злоумышленники атакуют устройства на Windows, используя PowerS
01.11.2025 Ботнеты стали охотиться на серверы PHP

еской квалификацией, чтобы достигать нужных им результатов. Учитывая, как много наборов эксплойтов, ботнет-фреймворков и средств сканирования оказываются общедоступными, даже начинающие могут п
17.10.2025 ИИ ускоряет рост DDoS-угроз: за год мощность ботнетов выросла в 25 раз

аженных устройств, преимущественно из Бразилии, Вьетнама, США, Индии и Аргентины. Curator География ботнета отражает общую тенденцию этого года: центры DDoS-активности стремительно смещаются в

02.10.2025 Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

омости». Вредоносный трафик в 2025 г. все чаще приходит из регионов и достиг уже 39% от общей числа ботнет-атак. По данным Servicepipe, с начала 2025 г. в России участились ботнет-атаки,
11.09.2025 Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще

Хакеры стали на 34% чаще использовать ботнеты – компьютерные сети, состоящие из множества зараженных устройств, управляемых удаленн
21.08.2025 Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

у него был внушительный список клиентов. В их числе – операторы азартных игр, которые использовали ботнет для вымогательства. За время своего существования Rapper Bot была использована в более
18.08.2025 StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины»

армии Украины, были зафиксированы еще в феврале 2022 г. Эксперты StormWall полагают, что украинский ботнет нельзя считать классическим ботнетом. В данном случае речь идет о сети хостов, управля
03.07.2025 За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем
25.06.2025 Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах

ания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, провела исследование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США

06.06.2025 «Лаборатория Касперского»: новая версия ботнета Mirai атакует цифровые видеорегистраторы в России

тех пор разные группы злоумышленников адаптировали и модифицировали его, чтобы создавать масштабные ботнеты, в основном для DDoS-атак или кражи информации. Множество таких ботов постоянно ищет

27.05.2025 Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами

едоносное ПО. По-видимому, с теми же целями актор, получивший название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов,

23.05.2025 В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета

ольшой ИТ-инфраструктурой и помогал хакерам. Если вина будет доказана, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ботнеты – это сети, состоящие из компьютеров, захваченных киберпреступниками, которые те испо
21.05.2025 Curator обнаружила крупнейший в истории DDoS-ботнет — 4,6 млн устройств

ой атаки в общей сложности были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 г. состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет,

14.05.2025 Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%
04.04.2025 Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

lastic Security Labs опубликовали исследование кибергруппировки, создавшей «самораспространяющийся» ботнет Outlaw, который устанавливает на скомпрометированные системы криптомайнеры. Оператором
02.04.2025 Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет

Старые раны Группировка Volt Typhoon пытается восстановить свой ботнет, функционирование которого было нарушено ФБР в январе этого года. Как утверждают иссле
05.03.2025 Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимуществ
24.12.2024 Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

йств под управлением Android. Но на активности ботнета в целом это не оказало никакого воздействия: ботнет продолжает расти. Photo by Jonas Leupe on Unsplash Вредоносная сеть BadBox в последнее
05.12.2024 Аналитика «Бастион»: число кибератак на российские компании выросло на 20%

Компания по информационной безопасности «Бастион» проанализировала киберугрозы, с которыми российские компании столкнулись в 2024 г. Эксперты отмечают, что число кибератак растет, и они становятся изощреннее. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион». По оценкам аналитиков, в 2024 г. число атак на компании выросло более чем на 20%, п
09.08.2024 Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99

авлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут соверша
30.07.2024 Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов

нимание следует уделить серверам и другим оконечным устройствам, которые могут быть интегрированы в ботнеты: в последние месяцы интенсивность DDoS-атак ставит рекорд за рекордом. Специалисты Ak
08.07.2024 Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты

Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, котор
06.05.2024 Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет

атории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г.
02.05.2024 Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости

утеры несколько раз превышало 40 тыс., иногда вплотную подбираясь к 50 тыс. Каждый по-своему Каждый ботнет использует собственные методы и скрипты для эксплуатации уязвимости и захвата контроля

Публикаций - 1467, упоминаний - 2322

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5725 310
Microsoft Corporation 25874 156
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 108
ESET - ESET Software 1164 76
Google LLC 12803 73
Dr.Web - Доктор Веб 1297 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1256 66
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 974 65
Meta Platforms - Facebook 4634 59
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 59
StormWall - Сторм системс 160 55
X Corp - Twitter 2942 53
Check Point Software Technologies 839 52
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1842 52
Trend Micro 652 51
Fortinet 458 46
Cisco Systems 5383 44
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 179 42
Sophos - SophosLabs 436 38
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 505 32
Apple Inc 13285 30
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 637 29
Ростелеком 11046 27
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 27
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 136 27
PayPal 675 26
Информзащита 949 25
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 186 25
Yandex - Яндекс 9380 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 24
IBM - International Business Machines Corp 9718 23
Amazon Inc - Amazon.com 3305 22
Telegram Group 3007 22
Yahoo! 3729 22
F-Secure 216 20
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1128 20
Webmoney - Вебмани.Ру 547 18
Microsoft Corporation - GitHub 1099 17
VK - Mail.ru Group 3618 17
Palo Alto Networks 215 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 929 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 23
Assist - Ассист 219 21
eBay Inc 1642 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 12
Альфа-Банк 1992 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 11
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Резонанс НПП 407 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 9
Visa International 1998 9
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 8
ГПБ - Газпромбанк 1291 8
Microsoft - LinkedIn 708 8
Royal Dutch Shell - Шелл 237 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 5
Airbnb 102 5
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 4
Возрождение - Коммерческий банк 360 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 4
Citi - Citibank 158 4
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 3
РЖД - Российские железные дороги 2108 3
Почта России ПАО 2394 3
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 554 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
NanduQ - Qiwi 1014 3
UPS 217 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 92
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5830 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3093 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 18
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 18
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5473 17
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6693 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 15
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 14
Судебная власть - Judicial power 2525 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 11
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 10
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 199 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 93 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4027 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 759 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 7
СБУ - Служба безопасности Украины 98 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 6
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 66 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 283 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 11
OWASP - Open Web Application Security Project 152 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 4
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 22 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
Cyber Threat Alliance - CTA 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 207 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Демократическая политическая партия США 123 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 69 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35866 1216
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14437 1074
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3877 531
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3432 479
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 458
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3357 445
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8049 435
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7757 402
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4526 358
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2876 267
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 266
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 223
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28579 212
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 206
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4607 205
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18283 186
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2739 172
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10328 171
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5913 164
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 164
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6690 158
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13610 150
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2025 149
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10172 140
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6525 137
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8487 135
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 936 129
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3131 123
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 123
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18358 121
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1085 116
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 107
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13304 100
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9693 100
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6912 95
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 94
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13812 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36780 91
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2502 90
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5268 89
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5854 297
Microsoft Windows 17020 218
Google Android 15372 104
Linux OS 11663 101
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2041 51
JavaScript - JS - язык программирования 1451 51
Microsoft Office 4227 40
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 39
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2560 37
Oracle Java - язык программирования 3498 35
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 34
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 33
FreePik 1887 32
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 31
Google YouTube - Видеохостинг 3018 29
Microsoft Outlook 1509 29
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 27
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 27
Apple Mac - Apple Macintosh 3125 26
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 26
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 26
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 26
Apple macOS 2470 24
Google Chrome - браузер 1725 23
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 23
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 332 23
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1233 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 21
Mozilla Firefox - браузер 1959 21
Apple iOS 8656 20
Microsoft Windows XP 2433 20
Microsoft Windows 2000 8678 20
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 19
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 689 19
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1463 18
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 18
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 17
Apple iPhone 6 4861 17
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 82 17
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 52 16
Хантимиров Рамиль 90 33
Врублевский Павел 106 24
Зайцев Михаил 349 23
Гостев Александр 84 20
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 20
Мельникова Анастасия 440 19
Дягилев Василий 84 19
Касперский Евгений 338 16
Ткачев Дмитрий 33 15
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 14
Артимович Игорь 31 14
Пермяков Максим 31 14
Водясов Алексей 222 13
Киселёв Алексей 91 12
Артимовичи (братья) 23 11
Павлов Никита 150 11
Хлебунов Михаил 48 11
Артимович Дмитрий 45 11
Гусев Игорь 19 11
Царев Дмитрий 55 10
Сачков Илья 126 10
Лямин Александр 75 10
Гвоздев Дмитрий 147 10
Избаенков Артем 21 10
Матросов Александр 45 8
Дадинский Сергей 11 8
Путин Владимир 3473 8
Михайлов Сергей 59 8
Corrons Luis - Корронс Луис 106 7
Тарасов Георгий 13 7
Пашков Алексей 25 7
Ancheta Jeanson James - Анчета Дженсон Джеймс 7 7
Галушкин Олег 182 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Галов Дмитрий 66 6
Баулин Валерий 56 6
Стоянов Руслан 38 6
Скулкин Олег 89 5
Гудкова Дарья 11 5
Лунина Наталья 8 5
Россия - РФ - Российская федерация 168464 730
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 374
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19372 154
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 125
Германия - Федеративная Республика 13299 122
Украина 7958 99
Индия - Bharat 5912 94
Бразилия - Федеративная Республика 2533 83
Европа 25028 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 72
Франция - Французская Республика 8204 57
Канада 5096 49
Нидерланды 3769 47
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1155 45
Азия - Азиатский регион 5956 44
Южная Корея - Республика 7104 42
Италия - Итальянская Республика 4521 38
Турция - Турецкая республика 2647 38
Япония 13851 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 37
Испания - Королевство 3850 37
Индонезия - Республика 1072 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 33
Казахстан - Республика 6116 26
Беларусь - Белоруссия 6356 26
Израиль 2871 25
Иран - Исламская Республика Иран 1161 23
Польша - Республика 2038 21
Китай - Тайвань 4289 21
Сингапур - Республика 1967 20
Таиланд - Королевство 940 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4233 18
Европа Восточная 3140 17
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 17
Румыния 758 17
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1442 16
Ближний Восток 3170 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 15
США - Калифорния 4844 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 364
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 264
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 159
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7551 147
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 86
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16354 79
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1240 76
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1446 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27669 69
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 64
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5831 60
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 57
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10547 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 52
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 637 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 50
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3177 50
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3954 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11491 44
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Английский язык 7074 43
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 14
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 9
DarkReading.com 105 8
NYT - The New York Times 1104 8
AP - Associated Press 2009 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 6
РИА Новости 1045 6
KrebsOnSecurity 18 6
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 5
The Verge - Издание 622 5
Wikipedia - Википедия 658 5
Washington Post 357 5
Известия ИД 789 5
Hacker News 94 5
Virus Bulletin 33 4
InformationWeek 241 4
SecurityLab - Секьюрити лаб 245 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1349 4
Ars Technica 451 4
GQ 22 3
Silicon.com 364 3
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 3
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 161 2
PCWorld - PC World 49 2
Computer Weekly 376 2
Times 670 2
IDG - CSO 36 2
Bloomberg 1646 2
ZDnet 666 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 185 21
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4075 18
Gartner - Гартнер 3673 17
IDC - International Data Corporation 4999 14
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 13
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Forrester Research 837 6
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Fortune Global 500 300 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 4
Computer Economics 32 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
Altman Vilandrie & Company 2 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 2
Fortune Global 1000 51 2
Fortune Global 50 11 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 25 2
Ferris Research 9 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 2
AV-Test Institute 41 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
Malware Must Die 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
eMarketer 206 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
InsightExpress 12 1
Top10VPN 6 1
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 32 1
Sucuri 6 1
Мировой рынок кибербезопасности - Мировой ИБ-рынок - Мировой рынок информационной безопасности 3 1
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 774 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 172 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1007 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1744 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1259 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 759 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 93 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
Центр американского английского 4 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 25 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 1
Stevens Institute of Technology - Технологический институт Стивенса 2 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 36 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 332 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2693 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 7
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 130 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 6
Black Hat - Конференция 121 6
Международный женский день - 8 марта 420 6
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Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
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Photokina 60 1
McAfee FOCUS 2 1
Docflow 148 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
День молодёжи - 27 июня 1116 1
CyberCrimeCon 7 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Capture the Flag - CTF 59 1
Defcon 45 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Единый день голосования 151 1
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USENIX - техническая конференция 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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